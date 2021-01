Politiet standsede tirsdag en bil på Hammersholtvej, og det viste sig, at bilisten ikke havde noget kørekort, og at passageren i bilen var i besiddelse af en mindre mængde hash. Mdoelfoto

Bilist uden kørekort og passager med hash

En 33-årig mand fra Ikast kunne ikke fremvise et kørekort, da han blev standset af politiet på Hammersholtvej i Hillerød tirsdag klokken 13.15.

Manden har nemlig ikke erhvervet sig retten til at køre bil, som politiet udtrykker det i døgnrapporten. Han har med andre ord ikke noget kørekort, og han er derfor blevet sigtet for at køre bil uden førerret.