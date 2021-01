Bilist oplyste forkert navn

Skævinge: Klokken 10.31 torsdag formiddag blev en 30-årig mandlig bilist fra Helsinge standset og kontrolleret af Nordsjællands Politi på Hovedgaden i Skævinge. Her viste det sig, at han ikke besad retten til at føre bil, og han blev sigtet for at have sat sig bag rattet alligevel. I første omgang oplyste han et falsk navn og dertilhørende personnummer til patruljen, så det blev han også sigtet for.