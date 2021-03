En 51-årig mand fra Gørløse er blevet sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand. Arkivfoto

Bilist fik narkometeret til at slå ud

Her fik han narkometeret til at slå ud for cannabis, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel og eskorteret med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.