Se billedserie Der blev set på biler til den helt store guldmedalje, da Hillerød Bilby arrangerede Bilshow for 43. gang denne weekend. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bilinteresserede trodser regnen til årets bilshow Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilinteresserede trodser regnen til årets bilshow

Hillerød - 23. februar 2020 kl. 13:30 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er flere prøveplader i trafikken end sædvanligt denne weekend, da Hillerød Bilbys årlige bilshow bliver afholdt for 43. gang.

Og på trods af at regnen silede ned udenfor ERA Bilers store vinduespartier lørdag formiddag, kom den ene potentielle bilkøber efter den anden ind ad døren.

Blandt de nænsomt parkede biler, bevægede de fremmødte sig rundt, hvor håndtag, bildøre og navigationssystemer blev prøvet af.

Endnu en regnvejrsdag For nogen er det årlige bilshow en mulighed for at se markedet an, mens andre har set frem til at afslutte weekenden med at underskrive en slutseddel.

En af dem, der havde forhåbninger om at komme hjem med en bil, da han besøgte ERA Biler lørdag formiddag, var Klaus Hedebo.

- Jeg har i noget tid gået med overvejelser om at udskifte min bil med en ny. Jeg kommer fra Frederikssund og læste om bilshowet for et par dage siden. Og så tænkte jeg, at jeg ligeså godt kunne tage hertil og se, om min nye bil kunne være her. Det er jo alligevel bare endnu en kedelig regnsvejrsdag, sagde Klaus Hedebo, da han var i færd med at kigge på en af bilerne i udstillingshallen på Gefionsvej.

- Jeg leder efter en opgradering af den, jeg har nu. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at jeg vil have automatgear, sagde Klaus Hedebo.

Lørdag formiddag var han ved at turnere samtlige bilforhandlere, men særligt én bil havde allerede gjort et indtryk.

- Tidligere var jeg ovre og se på en Mazda. Den kunne jeg godt være lun på. Jeg sagde i hvert fald til forhandleren, at jeg ville vende tilbage i morgen, sagde Klaus Hedebo, inden han gik kort tid efter bevægede sig videre til den næste forhandler.

Droppet tulipanerne Før i tiden løb Bilshowet af stablen i FrederiksborgCentret, men de sidste tretten år har forhandlerne benyttet deres egne lokaler. Og som regel tiltrækker showet i omegnen af 4000 til 5000 mennesker.

I alt elleve af byens bilforhandlere havde åbent hus til dette års Bilshow, som bød på udlodning af gavekort, tilbudspriser på udvalgte biler og attraktive rentetilbud. Hvor der tidligere har været tradition for, at de besøgende kunne få gratis tulipaner med hjem fra bilshowet, har Hillerød Bilby i år valgt at donere de penge, der før gik til indkøb af tulipaner, til Kræftens Bekæmpelse.

Bilforhandlerne var også blevet udstyret med raslebøsser fra Kræftens Bekæmpelse, så weekendens gæster havde mulighed for at give en donation, og også hos ERA Biler stod indsamlingsbøssen klar ved indgangen.

Alder spiller også ind En anden, der havde fundet vej til ERA Biler lørdag formiddag, var Lisbeth Pedersen fra Kokkedal, der var ude og kigge på en ny bil med sin mand.

- Vi kan godt mærke, at vi er blevet ældre. Derfor leder vi også efter en bil, der er lidt højere, så vi ikke skal så langt ned, når vi skal ind i den, sagde Lisbeth Pedersen, da hun tog en kort pause fra at kigge på bagagerum, bilhøjder og sædeindtræk.

Og det var ikke kun højden, der spillede ind, hvis parret skulle finde deres drømmebil denne weekend. Rummeligheden var også en faktor, fortalte Lisbeth Pedersen.

- Vi vil gerne have en rummelig bil, så alle vores børnebørn kan være i bilen, når vi drager i sommerhus, sagde hun.

Men parret forventede ikke at få en bil med hjem lige med det samme.

- Vi læste om, at der var åbent hus i avisen. Vi har været her for mange år siden, og så tænkte vi, at det var en god mulighed for at få kigget lidt på, hvad vi har at vælge imellem. Men jeg tror, at vi venter lidt med at købe en ny bil, sagde Lisbeth Petersen.

Alle kommer forbi Til at byde velkommen til interesserede bilkøbere var blandt andre salgschef hos ERA Biler i Hillerød, Björn Rosenström. Ifølge salgschefen viser fremmødet, at bilshowet ikke er forbeholdt en bestemt type bilkøbere.

- Det er en bred skare, der besøger os i løbet af sådan en weekend. Det er pensionister, det er børnefamilier, og det er unge par. Det er faktisk alle slags konstellationer, forklarede han.

Og han havde set frem til weekenden.

- Vi mærker helt sikkert en større interesse og har flere besøgende i denne weekend, i modsætning til andre åbent hus-arrangementer. Jeg tror, at det er en stor fordel, at kunderne kan besøge alle bilforhandlerne på en gang. Vi håber naturligvis at se en masse mennesker, og ikke mindst at sælge nogle biler. Der kan vejret både være en fordel og ulempe. Vi håber, at det får flere til at lægge vejen forbi, sagde han.

Bilforhandlerne holder også åbent i dag søndag den 23. februar frem til klokken 16.00.