Se billedserie Sidste år sad blandt andre denne varebil fast i tunnellen, da den stødte mod tunnellens broloft. Foto: Allan Andersen

Biler sidder fast i tunnel igen og igen: Nye skilte giver bankende advarsel

Hillerød - 04. juni 2020 kl. 18:06 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere gange om året må varebiler, der er lidt for høje til at køre gennem tunnellen på Frederiksværksgade ved Tulstrupvej, hjælpes fri, når de er kørt mod tunnellens lave loft og har kilet sig fast. Typisk må vejen spærres i timer ad gangen, når en bil igen er kommet galt af sted i den to meter og 70 centimeter høje tunnel.

Men nu vil Hillerød Kommune problemet til livs, og i løbet af næste uge står nye højdemålere klar til at give en bankende advarsel, hvis deres biler er for høje til at køre gennem tunnellen.

- De kører simpelthen på, og så er det sat op et sted, hvor bilerne kan nå at vende og køre den anden vej igen, hvis de konstaterer, at de er for høje, siger Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, mens vejingeniør i Hillerød Kommune, Niels Albrechtsen, tilføjer:

- Det kan godt høres, når sådan et jernskilt banker mod taget.

Det koster kommunen i alt 60.000 kroner at sætte de nye advarende skilte op.

Men der skal gøres noget for at forhindre, at biler sidder fast i tunnellen, mener Dan Riise.

- Det er jo en skolevej, som benyttes af mange børn, og så dur det altså ikke, hvis der er prop i hullet så at sige. Det er også den vej, som mange folk fra Alsønderup og Tulstrup benytter, og de skal selvfølgelig kunne komme ind til Hillerød ad den vej, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får lavet denne her løsning, som gerne skulle forhindre, at bilerne kører på tunnellen i fremtiden.