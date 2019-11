Moderen forklarede i retten, at hun gik i panik, da drengen hev i rattet, og bilen kom i slinger, da hun forsøgte at rette bilen op. Foto: Allan Nørregaard

Bil i ulykke da dreng rev i rat

To blev kørt på hospitalet efter uheldet, og nu er den 15-årige blevet dømt for at hive i rattet under moderens kørsel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Moderen forklarede i retten, at hun gik i panik, da hun mærkede en bevægelse i rattet, og da hun forsøgte at rette bilen op, kom den i slinger.

Den 15-årige var tiltalt for både at overtræde straffeloven og færdselsloven, og Retten i Hillerød fandt drengen skyldig i at have hevet i rattet under kørslen, så hans mor mistede herredømmet over bilen.

Retten mente dog ikke, at den 15-årige havde haft onde hensigter, og han blev derfor frifundet for at overtræde straffeloven.