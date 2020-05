Bil i solouheld: Endte i grøften

Da brandvæsnet nåede frem, var både bilens fører og en passager imidlertid kommet ud af bilen, og det blev derfor ikke nødvendigt for brandvæsnet at hjælpe med at skære dem fri fra bilen. Både bilens fører og passager blev kørt til hospitalet i Hillerød for at blive undersøgt for skader, og imens gik brandvæsnet i gang med oprydningsarbejdet.