Biblioteksværter skal gøre de sene aftener trygge

Hillerød - 10. august 2019

Hver eneste dag er dørene på Hillerød Bibliotek åbne klokken 7-22, men uden, at der altid er personale på biblioteket. Det laver biblioteket nu lidt om på, og fra torsdag i denne uge har der været personale til stede i aftentimerne. Torsdag til søndag vil der fremover være en såkaldt biblioteksvært på Hillerød Bibliotek klokken 17 til 21.30.

Det sker for at skabe en bedre service for borgerne og samtidig standse en uheldig udvikling, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har et selvbetjent bibliotek, som benyttes af mange borgere i ydertimerne, og de er glade for at komme der. Men vi har hen over en periode oplevet forskellige episoder og småhændelser, hvor vi har tænkt, at sker der nu den udvikling, som vi synes der skal være?, siger bibliotekschef Stine Have og fortsætter:

- Der er kommuner, hvor man har været nødt til at lukke for selvbetjening på biblioteket, fordi der har været så mange episoder. Det har vi ikke lyst til, så det er for at være på forkant med den udvikling. Alle skal synes, det er trygt og rart at komme på biblioteket, uanset, om det er selvbetjent, eller med betjening, siger hun.

Det er ikke enkelte episoder, der får biblioteket til at bemande om aftenen, men en række henvendelser fra brugere, der har følt sig utrygge eller fortalt om oplevelser med uro i om aftenen.

Biblioteket bruges af mange unge i weekenderne og om aftenen, som mødes og hænger ud på biblioteket.

- Det er fint, at man også anser biblioteket som et mødested, og et sted, man har lyst til at komme. Det er et frit offentligt rum, og som regel forløber det fint og godt. Men det har også ind imellem haft karakter af lidt for meget fest, hvor rengøringspersonalet har fundet tomme ølflasker. Vi ved ikke, hvem, der har drukket øl - biblioteket er et mangfoldigt sted, og der kommer alle typer, siger Stine Have.

De unge selv, som kan være larmende, har fortalt, at det sker, at de føler sig uretfærdigt behandlet af de voksne brugere.

- Det kan være voksne der synes, at der skal være meget stille på biblioteket, og der kan opstå nogle mindre konflikter om det, så de unge ikke føler sig velkomne. De har selv sagt, at det kunne være rigtigt rart, hvis der var personale til stede, som kan sige til folk, at det her må du godt, eller det larmer for meget, eller I må ikke sidde her og drikke, siger Stine Have.

At løsningen hedder biblioteksværter blev hun inspireret til Albertslund Kommune, som fik biblioteksværter i starten af året, og har gode erfaringer. På Hillerød Bibliotek skal biblioteksværterne foreløbig være til stede frem til nytår, for at få erfaringer med, hvordan det virker.

Det er ikke bibliotekarerne, som nu har fået aftenvagter. Biblioteket har ansat 40-årige Mohammed Loubani, som har en baggrund inden for servicebranchen og er uddannet vagt, og 24-årige Alexander Ysbæk-Nielsen, som læser HF i Hillerød, i to nyoprettede stillinger som biblioteksværter. Udover at sørge for den gode stemning på biblioteket skal biblioteksværterne også løse nogle praktiske opgaver, som aflaster det øvrige personale.