Fremover skal børn under 15 år være i selskab med en voksen for at benytte den selvbetjente åbningstid.

Biblioteket udvider åbningstid - men begrænser adgangen

15. september åbner bibliotekerne på fuld tid som før corona

Hillerød - 12. september 2021 kl. 05:37 Kontakt redaktionen

Efter en lang periode med begrænset åbningstid, åbner Hillerød Bibliotekerne igen på fuldt blus 15. september. Det betyder, at man på bibliotekerne i Hillerød og Skævinge kan komme ind med selvbetjening alle ugens dage fra klokken 7 til 22, som man også kunne før tiden med corona-nedlukninger.

"Den fulde åbningstid har været efterspurgt af mange biblioteksbrugere, som benytter biblioteket til blandt andet studieformål, brætspilscafé, strikkeklub eller bare kigger forbi for at låne en bog om aftenen og i weekenderne. Det er derfor en stor glæde, at borgerne endelig får mulighed for at benytte biblioteket om aftenen igen," skriver Hillerød Bibliotekerne i en pressemeddelse.

Begrænsning for børn Samtidig indfører biblioteket en adgangsbegrænsning, så børn under 15 år skal være i følgeskab med en voksen for at benytte bibliotekets selvbetjente åbningstid. Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde frem til 15. marts 2022, og betyder, at børn under 15 år ikke må opholde sig på biblioteket i den selvbetjente åbningstid efter klokken 18.00 uden en voksen. Det sker som følge af en række uhensigtsmæssige episoder, hvor børn under 15 år har været til gene for bibliotekets gæster og personale.

"Vi ønsker at sikre, at der er en hyggelig og tryg atmosfære for alle bibliotekets gæster - også i den selvbetjente åbningstid. Det har desværre været en udfordring i en periode, og derfor ser vi os nødsaget til at tage denne begrænsning i brug," siger bibliotekschef Stine Have.

