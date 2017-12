Se billedserie Stine Holmstrøm Have med en fortid i Fredensborg Kommune er ny bibliotekschef i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Biblioteket som demokratisk mødested

Hillerød - 16. december 2017 kl. 06:14 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bibliotek er ikke bare et sted med bøger. Det er Hillerød Bibliotek det bedste bevis på. Her foregår der efterhånden et hav af aktiviteter i form af udstillinger, koncerter, litteraturmesse og meget andet fra den brede kulturelle palet. Og sådan skal det fortsat være - udover at der kommer nyskabelser til.

For udvikling er vigtig, mener Stine Holmstrøm Have, der i starten af november tiltrådte som ny bibliotekschef. Hun afløser Sys Sigurd, der stoppede i september efter 26 år på posten.

Stine Holmstrøm Have, der er uddannet cand. mag. i kultur- og sprogmødestudier, er kommet til Hillerød efter otte år i Fredensborg Kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med udvikling, strategi og ledelse, senest som souschef på hele kulturområdet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I Fredensborg Kommune er der tre omtrent lige store biblioteker, men med Hillerød er det anderledes. Der er de lokale biblioteker, og der er selve »hovedbiblioteket« i Christiansgade.

- Det er netop det, som gør mit arbejde her særligt spændende. Det er et dejligt sted at komme, og det er et veldrevet bibliotek med 37 ansatte, midt i centrum i en by, der både har handel, industri, erhverv og mange uddannelsessteder, hvilket kan ses her på biblioteket. Ikke mindst de mange studerende, som lukker sig ind her tidligt om morgenen. Det er unikt for Hillerød, hvis vi kigger alene på Nordsjælland. Som hovedbibliotek har vi muligheder og ressourcer til at specialisere os mere, og vi har mere udviklingskraft. Vi skal spare 349.000 kr. i 2018, men det kommer ikke til at gå ud over personalet, fortæller den nye bibliotekschef, som i øvrigt søndag fylder 40 år.

Ifølge Stine Holmstrøm Have er der gode grunde til, at det netop hedder folkebibliotek. Biblioteket er med alle dets tilbud om kultur og viden for alle. Bibliotekschefen kalder det for et demokratisk mødested for alle og udtrykker i samme åndedrag, at hun glæder sig til at samarbejde med det nye Kultur- og Fritidsudvalg.

- Jeg synes faktisk, at biblioteket har en vigtig opgave i at understøtte den demokratiske samtale og sammenhængskraft i en tid med meget stor adgang til oplysninger, men hvor den enkelte også bliver bombarderet med indtryk, ofte med kommercielt sigte og dermed ikke nødvendigvis med stor sandhedsværdi.

