Biblioteket ramt af store vandskader under nedlukningen

Endelig skulle Hillerød Bibliotek have nyt tag - men så fossede vandet ind

Hillerød - 16. april 2021 kl. 05:28 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hillerød Bibliotek er klar til at slå dørene op efter en lang coronanedlukning den 21. april. Men også kun lige med nød og næppe. For biblioteket har været hårdt ramt af nogle store vandskader under nedlukningen.

Det skete, da bibliotekets tag langt om længe skulle skiftes, hvilket det har trængt til i årevis, fortæller biblioteksleder Stine Have:

"Taget har faktisk været utæt, lige siden biblioteket åbnede i 2001. Man har prøvet mange forskellige løsninger for at lave det, men det er ikke lykkedes. Så vi har haft gulvspande stående til at fange dråberne. Men nu er den gode nyhed, at vi endelig har fået nyt tag".

Vandet strømmede ind Men uheldigvis skete der uheld under tagudskiftingen, som betød, at store mængder vand strømmende ind på biblioteket mellem jul og nytår, både i børneafdelingen og i voksenbiblioteket, hvor en afløbskanal var blevet sat en smule skævt på, så vandet løb ind under gulvet.

Gulv til tørring I juleferien blev vandskaderne opdaget ved, at gulvet simpelthen stod og rejste sig. En tredjedel af gulvet måtte tages af og stå til tørring. Og det gulv, der skulle skiftes, var ikke nemt at skaffe, fortæller Stine Have:

"Vi har nogle unikke gulve af aksetræ, så de var ikke lige til at skaffe, og først fik vi at vide, at det ville tage et halvt år. Men det lykkedes en ihærdig medarbejder på rådhuset af skaffe det på væsentligt kortere tid. Ellers kunne vi ikke have været klar til at åbne 21. april, for så ville vi ikke have haft noget bibliotek at bruge," siger Stine Have.

Reoler i plastik Vandskaderne er dog ikke gået ud over bibliotekets materialer:

"Der er heldigvis ikke én eneste bog, som er blevet beskadiget," siger Stine Have.

Men alle bogreoler har været pakket ind i plastik, så personalet har været ekstra udfordrede, når de skulle gå på jagt efter bestilte materialer på hylderne bag plastikunderlag og støv fra gulvarbejdet.

"Vi skylder medarbejderne en kæmpe tak. De har stået model til meget her under nedlukningen," siger Stine Have, og Alice Kvindebjerg, som er leder af Fagteam Unge & Voksen samt Velkomst & Reception, er enig:

"I efteråret var her koldt, så der måtte vi gå med overtøjet på, og så kom nedlukningen og vandskaderne, hvor det har været virkelig svært at komme til materialerne. Alle på biblioteket har været udsat for en del," siger hun.

Ingen spande Men Stine Have glæder sig mest af alt over, at taget nu endelig er repareret:

"Det er så fedt. Og man kan kalde det held i uheld, at vandskaderne skete, da biblioteket alligevel var lukket ned. Det har kun forsinket vores nye indretning lidt. Nu kan vi blive færdige, til vi åbner igen - uden at vi skal have spande stående. Det er det hele værd," siger hun.

