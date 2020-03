Børnefamilier kan blandt andet finde hjælp til at lære børn at vaske hænder online på Hillerød Biblioteks hjemmeside. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket er nu et online slaraffenland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket er nu et online slaraffenland

Hillerød - 22. marts 2020 kl. 08:33 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du ikke nåede at hamstre bøger, inden bibliotekerne i Hillerød og Skævinge lukkede ned, så fortvivl ej. Der er masser af online tilbud, som du kan tilgå hjemme fra sofaen. Bibliotekarerne har finkæmmet alle afkroge af internettet, og er vendt tilbage med et udvalg, der betyder, at ingen borgere i Hillerød Kommune kommer til at kede sig. Det skriver Hillerød Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Der er både noget for voksne og børn, og også de studerende, der snart skal til eksamen.

- Vi har skruet helt op for formidlingen af bibliotekets mange online tilbud. Bibliotekerne i Hillerød og Skævinge er lukket ned, men i stedet gør vi alt, hvad vi kan, for at borgerne får glæde af biblioteket hjemmefra, siger bibliotekschef Stine Have.

De studerende er lige nu i gang med blandt andet at skrive opgaverne SRP og SOP, hvilket godt kan være en anelse mere udfordrende end sædvanligt, da både biblioteker og skoler er lukket ned, men Hillerød Bibliotekernes studiebibliotekar Julie Feldskov Henriksen har gjort sit til, at det hele glider lidt nemmere.

På bibliotekets hjemmeside har hun samlet alle de gode råd, henvisninger og links, der skal til for at komme i mål med opgaverne. Derudover har de studerende mulighed for at få bibliotekarhjælp til at finde materialer og kilder via onlinetjenesten »Biblioteksvagten«, som kan tilgås direkte fra bibliotekets hjemmeside. Her kan man komme i kontakt med en af i alt 254 biblioteksvagter, der sidder klar til at hjælpe med alt mellem himmel og jord. De er blandt andet rigtigt dygtige til at hjælpe med søgestrategier til SRP eller SOP.

Rigtig mange forældre er i denne tid hjemme med deres børn og kæmper med at finde aktiviteter til både store og små poder, men der er hjælp at hente. Hillerød Bibliotekernes børnebibliotekarer deler nemlig ud af alle deres gode råd vedrørende højtlæsning, lege, kulturoplevelser, som kan live-streames, krea-aktiviteter, filmanbefalinger og endda også hvordan du får dit barn til at vaske fingre. Hillerød Bibliotekerne deler det hele på hjemmesiden og sociale medier.

Du logger ind med dit cpr. nummer og din pinkode til biblioteket. Er du ikke meldt ind på biblioteket, så kan du oprette dig som låner hjemmefra, bare du har dit NemID.