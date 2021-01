Biblioteket åbner for afhentning af bøger igen

Biblioteket åbner for reserveringer 14. januar. Det kan ske via hilbib.dk, APP'en Biblioteket, Bibliotek.dk, læsekompas.dk eller ved telefonisk henvendelse.

På Hillerød Bibliotek er der åbent for afhentning mandag-torsdag kl. 10-18 og fredag og lørdag kl. 10-14. Afhentning sker ved personaleindgangen til venstre for hovedindgangen, hvor man skal ringe på klokken.

Åbent for at aflevere

Hvis du ikke afleverer dine materialer, kan nu du risikere at få en bøde for det.

Book en bibliotekar

Det er muligt for alle at booke en bibliotekar, som kan hjælpe telefonisk med blandt andet at finde materialer til studerende, inspiration til ebøger eller anbefalinger til alle de fede film, du kan streame helt gratis via Filmstriben.