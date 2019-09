Se billedserie Investorgruppen Frederiksborg Gruppen har ansøgt Hillerød Kommune om lov til at rive sidehuset her ved Slotsgade 14 ned. Men kommunen vil undersøge sagen nærmere først, og Museum Nordsjælland er stærkt imod at rive bygningen ned. Foto: Allan Nørregaard

Bevaringsværdig bygning truet af nedrivning

Hillerød - 17. september 2019 kl. 05:44 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Set fra Museum Nordsjællands synspunkt er det klart: Sidebygningen ved Slotsgade 14 bør bevares og restaureres, da museet mener, at bygningen sammen med hovedhuset udgør et »bevaringsværdigt bygningskompleks«. Ligeledes mener museet, at bygningen er værdifuld i et kulturhistorisk perspektiv.

Men tiden har sat sine spor, og bygningen er flere gange blevet både indvendigt og udvendigt ombygget uden hensyn til bygningens originalitet. Bygningen er opført på syldsten, som igennem årene har sat sig minimum 40 centimeter i retning mod Slotssøen, og sidebygningen, der ligger ud mod Murer Tonnys Stræde, fremstår i dag med blændede vinduer. Ifølge lokalplanen er bygningen opført i 1914, men Museum Nordsjælland anslår, at sidehuset kan være endnu ældre.

Nu har Hillerød Kommune modtaget en ansøgning fra Frederiksborg Gruppen om at nedrive bygningen og genopbygge en ny bygning indeholdende en førstesal til boligformål og muligheden for at skabe tidssvarende kontor- og personalefaciliteter. Desuden vil genopførelsen ske sådan, at de særlige historiske elementer, som består i de store låger og portåbninger mod gården, vil blive genetableret.

Men bygningen er bevaringsværdig, og lokalplanen fastsætter, at en bevaringsværdig bygning ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. Nu er sagen havnet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets bord, men de seneste to gange, sagen har været behandlet i udvalget, er den blevet udsat.

- Vi tager den op igen næste gang, og i mellemtiden får vi undersøgt hvilke muligheder, kommunen overhovedet har for at bevare bygningen. Det er nok svært at reparere den, men vi vil gerne finde ud af med hinanden, hvad der er af muligheder for at bevare den, siger Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Han har forståelse for Museum Nordsjællands indsigelser mod at rive bygningen ned, men understreger samtidig, at museet og kommunen har to forskellige funktioner.

- Det er klart, at de er imod. Det skal de være - det er jo deres job. Så er det op til os andre at finde ud af, hvad der er af mulige løsninger for at modernisere vores by og samtidig bevare det gamle, siger Dan Riise.

Skulle Hillerød Kommune ende med at tillade at rive bygningen ned, har Museum Nordsjælland bedt om, at beslutningen ikke kommer til at danne præcedens for lignende sager, og at museet får mulighed for at fotodokumentere bygningen, inden den rives ned.