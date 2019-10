Se billedserie Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har ved en flertalsbeslutning tilladt, at sidebygningen ved Slotsgade 14 kan rives ned, selvom den er bevaringsværdig. Der opføres en ny bygning næsten magen til den gamle. Foto: Allan Nørregaard

Bevaringsværdig bygning rives ned

Hillerød - 09. oktober 2019 kl. 10:51 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidebygningen ved Slotsgade 14 er i så dårlig stand, at et flertal i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har givet tilladelse til, at den gamle, bevaringsværdige bygning må rives ned.

Læs også: Bevaringsværdig bygning truet af nedrivning

- Det er ikke vores opfattelse, at det er muligt at restaurere den gamle bygning. Den er sunket og har sat sit 40 centimeter ned mod Slotssøen, og den er revnet, så væggene hænger sammen med jernstivere. Hvis man piller dem af, så falder væggene til siden. Den er simpelthen for rådden, siger formanden for udvalget, Dan Riise (V).

Derudover har flertallet lagt vægt på, at der opføres en bygning, som ligner den oprindelige.

- Den bliver på det nærmeste magen til den bygning, der er der i dag. Så der kommer egentlig bare et hus, der ligner det gamle fuldstændig, bare i nye materialer, siger Dan Riise.

Princippet i det Peter Langer (SF) var som det eneste medlem i udvalget imod nedrivningen.

- Jeg ved godt, bygningen er meget slidt, men det handler for mig om princippet i det. Vi har haft så mange historier gennem de sidste 40 år, hvor man har ladet noget forfalde, og så er det blevet nedrivningsmodent, og så har man bare revet det ned. Desværre har kommunen ikke så mange muligheder for at gøre noget og regulere det, og det, synes jeg, er trist, siger Peter Langer, der dog understreger, at det ikke er de nuværende ejere af Slotsgade 14s skyld.

- Det er ikke de nuværende ejeres skyld, for den har ligget der i årevis uden at blive vedligeholdt. Det er et fint projekt, de har lavet, men det er bare synd, at den ene bygning efter den anden forsvinder, siger han.

Protester fra museet Peter Langer er ikke den eneste, som er imod en nedrivning af bygningen. Museum Nordsjælland har også modsat sig nedrivningen og beskrevet, at bygningen sammen med hovedhuset udgør et »bevaringsværdigt kompleks«. Ifølge lokalplanen er bygningen opført i 1914, men Museum Nordsjælland anslår, at bygningen kan være endnu ældre.

- Når museet kommer med de indvendinger, bør man følge dem og måske kan vi forhindre noget lignende i fremtiden ved at være lidt mere opmærksomme på det, når vi laver lokalplaner. Man kunne eksempelvis skrive ind, at man skal tage hensyn til vedligehold. Vi bør lave bedre bevarende lokalplaner, end vi gør nu, siger Peter Langer.

Det er Frederiksborg Gruppen, der har ansøgt om lov til at rive bygningen ned og opføre en ny bygning med en førstesal til boligformål og muligheden for at skabe tilsvarende kontor- og personalefaciliteter. Desuden vil genopførelsen ske sådan, at de særlige historiske elementer, som består i de store låger og portåbninger mod gården, vil blive genetableret.

