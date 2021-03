Bevæg dig og fortjen medaljens forside

"Kongernes Nordsjælland leverer materialet i form af træer fra Gribskov, som frivillige skærer i skiver og borer hul i. Og Kjeldsens laserpræger logo og den enkelte deltageres navn og distance," fortæller formand for Hillerød Events Carsten Larsen i en pressemeddelelse.

Distancerne er 2,5 km, 5 km, 10 km, 15 km og 25 km. Deltagergebyr er 100 kr., for deltagere under 15 år 50 kr. Et eventuelt overskud vil gå til foreningslivet i Hillerød. jesl