Bevæbnet politi massivt til stede: Har pågrebet person med kniv i skoven

OPDATERET KLOKKEN 14.15: Politiet meddeler nu, at deres tilstedeværelse skyldtes en anmeldelse om en person med en kniv, som gik i skovområdet øst for gymnasiet:

Bevæbnet mand?

På Facebooksiden 'Hillerød skal være en hyggelig by' advarer folk mod at at gå og cykle på stien bag gymnasiet og Frederiksborg Byskole:

"Der er politi med skudsikre veste og store gevær," skriver en borger.

En anden borger skriver, at hun har fået at vide, at der "gik en bevæbnet mand med knive rundt i camouflagetøj". Ifølge et andet rygte var der en elev, der ville skyde, og eleverne var blevet bedt om at blive inde i deres klasser. Ingen af de to rygter er dog officielt bekræftet.

Omkring klokken 13.40 meddelte flere på Facebook, at eleverne nu gerne måtte forlade skolen.

OPDATERES

Mdt