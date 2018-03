Unicon Beton på Falkevej i Hillerød har siden 2005 haft dispensation til at overskride støjgrænserne i miljøgodkendelsen. Foto: Allan Nørregaard

Betonværk rykker til Allerød

Hillerød - 31. marts 2018 kl. 06:37 Af Janne Mulvad

Betonproducenten Unicon har i årevis ledt efter et egnet sted at etablere en ny fabrik til afløsning for det gamle betonværk, der ligger alt for tæt på beboelse på Falkevej midt i Hillerød. Nu har Unicon endelig fundet et sted at bygge, nemlig i det helt nye erhvervsområde i Allerød, Farremosen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- SCT Transport har købt et meget stort stykke jord, og vi har lejet et stykke af grunden og er i fuld gang med at projektere og arbejde på en miljøansøgning til Allerød Kommune. Så vi regner med at åbne en fabrik der efter sommeren 2019, siger Steen Dahl­gaard, regionsdirektør hos Unicon, der nu investerer et stort to-cifret millionbeløb i den nye fabrik.

- Det er et fuldt moderne anlæg i forhold til det på Falkevej, som er fra 1965. Der er selvfølgelig repareret på det, og kommet computerstyring og så videre, men nu får vi det nyeste nye. Det er et anlæg, der bruger mindre energi og er mere lydsvagt og rent. Så det koster noget, men vi regner også med at skulle ligge der i rigtig mange år, siger han.

Unicon benytter lejligheden til at få et større betonværk i Nordsjælland.

- Fabrikken blive noget større end den i Hillerød, og vi forventer at ansætte flere end vi har i dag, for vi kan se, at efterspørgslen er stigende, siger Steen Dahlgaard,

Ulempen ved placeringen er, at der skal køres 16 kilometer ekstra, hver gang der skal leveres beton til et byggeri i Hillerød.

- Vi ved, at det meste beton skal leveres i Hillerød, for der er rigtig mange store projekter undervejs. Vi ved jo ikke, om vi skal levere til dem, men vi er med i konkurrencen om det, siger Steen Dahlgaard.

Unicon kæmpede da også til det sidste for at blive i Hillerød. I første omgang ville Unicon opføre et nyt betonværk på Erhvervstrekanten ved Rønbjerg Allé, hvor også nedrivningsfirmaet J. Jensen havde store planer og ville etablere et stort anlæg til behandling af affald fra byggerier. Projektet mødte stor modstand fra naboer i området, og blev opgivet. Unicon arbejdede med at opføre betonværket på Rønnevangs Allé i Hillerød, men også den placering blev opgivet, blandt andet fordi der ligger kolonihaver og fredsskov lige ved siden af.

- Vi skulle bygge en kæmpe mur for at holde støjen fra betonværket inde på grunden, så vi ikke forstyrrede folk, der går i skoven. Så problemerne ville nærmest være større end på Falkevej, siger Steen Dahlgaard.

Da Rønnevangs Allé blev opgivet, viste der sig en ny mulighed på Solrødgård, hvor Hillerød Forsyning har opført et nyt renseanlæg, genbrugsstation med mere. Udfordringen på Solrødgård er, at det er landzone, og at der kun må være forsyningsvirksomhed på grunden. Hillerød Kommune har søgt om at ændre området til byzone, og derved åbne mulighed for at andre typer virksomheder kan etablere sig der. Det skete i forbindelse med ændringen af Fingerplanen.

Men ministeriet sagde nej til Hillerød Kommunes ønske.

- Så stod vi der og kunne ikke bygge der. Og tiden løb jo. Til sidst måtte vi bare sige - der er ikke noget sted i Hillerød Kommune, hvor der vi kan bygge et betonværk, siger Steen Dahlgaard til Frederiksborg Amts Avis.