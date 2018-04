Foto: Allan Nørregaard

Betonværk på dispensation i 16 år

Hillerød - 01. april 2018 kl. 08:54 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Falkevej i Hillerød ligger Unicon og producerer beton på en dispensation til at overskride støjgrænserne til den 1. maj 2018. Dispensationen blev givet i 2016, for at give Unicon A/S en mulighed for at finde en lokalitet til en ny fabrik og bygge denne fabrik, og var dengang den syvende forlængelse af den oprindelige dispensation fra 2005, som blev givet til den gamle fabrik, der efterhånden lå omgivet af boliger.

Nu nærmer udløbsdatoen sig, og da der stadig er et stykke tid til, at Unicons nye betonværk i Allerød er klar til at fremstille beton, har Unicon bedt om en ny dispensation, som virksomheden ønsker skal vare til 1. oktober 2019. Det skrover Frederiksborg Amts Avis.

På tirsdag skal politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget tage stilling til, om dispensationen skal gives, og formand Louise Colding Sørensen (S) er positiv. Unicon larmer nemlig slet ikke så meget længere, og det hjælper også, at der nu er helt konkrete flytteplaner.

- Nu skal vi diskutere i udvalget, hvad vi gør. Men der er sket nogle nye ting hos Unicon. De har tidligere sagt, at de kigger efter et nyt sted at være, og nu har de faktisk fundet et nyt sted, hvor virksomheden kan ligge. Så det er en anden sag end tidligere, og det kunne måske tale for, at vi har givet forlængelsen, siger hun og fortsætter:

- De har gjort noget for at reducere støjen mod beboelsen, så der overholder de faktisk støjgrænserne. Der er et sted, hvor grænserne overskrides, men det er ud mod en anden virksomhed, som ikke har klaget, siger Louise Colding Sørensen, som kalder det »lidt ærgerligt«, at virksomheden nu forlader Hillerød Kommune.

- Omvendt ved jeg, at både Unicon og Kommunen har prøvet at finde et sted, der er egnet. Nu har de så fundet et, og det er jo stadig tæt på Hillerød, hvor vi får brug for meget beton, siger hun.

Unicons overskridelse af støjgrænsen sker i et mindre område mod skel til erhvervsområdet på Falkevej/Høgevej og er på 2-3 dB, fremgår det af sagsfremstillingen. Unicon har oplyst, at det vil koste 500.000 kroner at nedbringe støjen til under grænseværdien ved at fælde nogle træer i skellet og sætte et støjabsorberende hegn op.

Forvaltningen anbefaler politikerne at give denne syvende dispensation for miljøtilladelsen. Forvaltningen har i vurderingen lagt vægt på, at støjgrænserne er overholdt ved de boliger og opholdsarealer, der er rundt om fabrikken, og at der nu foreligger en lejeaftale for grunden og en tidsplan for opførelsen af en ny fabrik.