Betaler landets højeste affaldsgebyrer

Hillerød - 09. november 2020

4.166 kroner om året. Så meget betaler en husstand i Hillerød typisk i affaldsgebyrer. Det er cirka dobbelt så meget, som i de billigste kommuner i Danmark, viser en analyse lavet af tænketanken Cepos.

De samlede renovationsomkostninger for borgere i Hillerød er højere end i alle andre danske kommuner med undtagelse af Samsø, der til gengæld tømmer skraldespandene hver uge mod hver 14. dag i Hillerød.

Ifølge analysen betaler borgere i Hillerød dermed den største pris for at få hentet affald i forhold til de mest effektive kommuner.

Administrerende direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvring, peger på et højt serviceniveau som årsag til, at affaldstaksterne i Hillerød er landets næsthøjeste.

- Det er aldrig fedt at være den dyreste kommune, men det er ikke os, der fastsætter serviceniveauet. Det, man ønsker politisk, er kostbart at levere, siger han.

Søren Støvring nævner en række punkter, hvor Hillerød ifølge ham gør mere end mange andre kommuner.

Det er blandt andet haveaffaldsordningen, som politikerne sidste år valgte at frede efter stor debat, en ordning for afhentning af storskrald og en mulighed for flisning af grene. Dertil peger han på den nye genbrugsstation, der også koster, og at skraldemændene henter skrald inde på folks grund.

- Vi har også et højt serviceniveau i det at afhente skrald. Vi går ind på folks grund og henter skraldespanden, tømmer den og sætter den tilbage. Det tager længere tid og koster i forhold til de mange kommuner, der opererer med, at skraldespandene skal stå helt fremme ved skel, siger direktøren.

Endelig er man i Hillerød langt fremme med at sortere skrald, fremhæver han.

- Det koster at sortere. Man tjener bestemt ikke penge på det. Når vi sorterer meget, så skal vi køre oftere ud til kunderne for at tømme, og kørslen koster. Plastik er rigtig dyrt at komme af med, men det er også vigtigt for miljøet. Til syvende og sidst skal man samle det her affald ind, også fordi vi skal passe på miljøet. Vi har valgt at være tidligt ude i Hillerød, og andre kommuner har endnu et stykke vej, før de er på samme niveau som os, siger Søren Støvring.

I takt med at borgere i alle kommuner skal til at sortere i 10 forskellige fraktioner, som regeringen har lagt op til, så forventer direktøren, at deres affaldstakster vil stige mere end i Hillerød, der altså er langt fremme med sorteringen.

Om det høje serviceniveau kan forklare hele merprisen i forhold til resten af landets kommuner, har Cepos ikke set nærmere på i sin analyse.

Når du kigger på analysen, spørger du så dig selv, om der ikke er noget, I kan gøre mere effektivt i Hillerød Forsyning?

- Det gør jeg altid. Vi har vurderet, hvad der gør, at vi er det dyrere, og set på om der er noget, vi kan gøre mere effektivt. Vi kan ikke gøre det billigere, end det vi gør, hvis vi skal opretholde serviceniveauet. Og vi kan ikke gå tilbage til den gamle genbrugsstation, og det vil vi heller ikke, siger Søren Støvring.

Laver i kundetilfredshedsundersøgelser? Afspejler den, at I har en af landets højeste affaldstakster?

- Vi laver en undersøgelse hvert andet år. Der ligger vi fornuftigt, men vi ligger ikke milevidt over andre. Da vi insourcede (hjemtog, red.) dagrenovationen, var der lige efter en markant højere tilfredshed, men så vænner man sig nok til det og værdsætter det ikke på samme måde, siger han.

Cepos' anbefaling er ikke overraskende, at mere liberalisering på affaldsområdet vil være en måde at få priserne ned på. I forhold til afhentning og tømning af affald er det dog billigst for forsyningen selv at stå for den opgave, siger Søren Støvring.

- Vi har fået tilbud fra vognmænd, der ligger noget over de omkostninger, vi har til det. Det er rigtigt, at man løbende skal kontrollere, om man har de rigtige priser. Lige nu ser det ud til, det er billigst at have det selv, siger direktøren.