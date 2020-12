Bestyrelsesformand fylder 70 år

Siden har Royal Stage arbejdet med at lægge om fra de store publikumsarrangementer til mindre arrangementer og på den måde fundet nye veje - og formanden er sikker på, at det nok skal lykkes at få Royal Stage tilbage på sporet som fyrtårnet i Nordsjælland.

Torben Nyegaard Olesen kom ind i FrederiksborgCentrets bestyrelse på mandat fra C4 Videncenter, og én af de vigtige ting er at have et stort netværk og et kendskab til Nordsjælland. Og dét er opbygget gennem mange år - først som områdedirektør i Nordea og efter pensioneringen som medlem af en halv snes bestyrelser i Nordsjælland.

Skal man sammenfatte en rød tråd i Torben Nyegaard Olesens arbejde, så sagde han i forbindelse med FrederiksborgCentrets 50 års jubilæum i 2017, at når man får overdraget noget, der er er blevet udviklet godt, så skal det gives videre til de næste i en endnu bedre form. Fra listen over Torben Nyegaard Olesens bestyrelsesposter: Formand for Royal Stage, Hillerød, Gribskov Efterskole, Vejby, Bijé Camping & Fritid ApS, Helsinge, Navergruppen A/S, Hillerød og Wolff Svendsen A/S, Hillerød. Og så er han i bestyrelsen for Sankt Helene Kursus- og Feriecenter, Tisvildeleje, S.H.T. Vand & Miljø ApS, Ølsted, Sejersten Kloakservice A/S, Ølsted, Sirius Home A/S, Allerød, og C4 Videncenter, Hillerød.