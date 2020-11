Bestyrelse fyrer forsyningsdirektøren

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag morgen blev bestyrelsen i Hillerød Forsyning enige om at afslutte samarbejdet med forsyningselskabets direktør, Søren Støvring.

Beslutningen kommer efter et flere måneder langt forløb med møgsager i Hillerød Forsyning, hvor der blandt andet har været kritik af dyre firmabiler, høje lønninger, kunstindløb og en "glemt" rabat på 500.000 kroner.

I sidste uge gik borgmesterpartiet Socialdemokratiet ud med krads kritik af ledelsen og udtrykte manglende tillid til, at ledelsen ville kunne klare flere møgsager og rette op på forholdene.

Bestyrelsen iværksætter hurtigst muligt processen med at finde en ny administrerende direktør. Søren Støvring har indvilget i at hjælpe organisationen i overgangsperioden, frem til en permanent afløser er på plads.

- Der er intet i denne beslutning, der ændrer på den strategi eller de mål, som Hillerød Forsyning har på de enkelte forsyningsområder, ligesom alle nuværende planer og projekter fortsætter som hidtil. Derfor vil jeg også gerne sige Søren Støvring tak for indsatsen, ligesom jeg er glad for, at han vil hjælpe os i denne overgangsperiode, siger Klaus Markussen, formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse.

Hillerød Forsyning havde indbudt til et digitalt borgermøde i dag torsdag mellem 17 og 19. Men det er udskudt.

Opdateres...