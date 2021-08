Hoteldirektør Katja Slüter glæder sig over, at hotellet nu er med til at gøre en forskel på miljøområdet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Best Western Hotel Hillerød har fået grønt stempel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Best Western Hotel Hillerød har fået grønt stempel

Hillerød - 24. august 2021 kl. 11:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

For otte måneder siden fik Best Western Hillerød penge fra den nationale Omstillingspulje, så de kunne arbejde på at blive certificeret med en såkaldt Green Key.

Stemplet gives til virksomheder, der lever op til en række stramme miljøkrav, og nu er certificeringen i hus.

Hoteldirektøren forventer, at mærkningen kommer til at bidrage positivt til både gæster og byen.

- De seneste 15 år har vi arbejdet med bæredygtighed. Blandt andet i vores restaurant, hvor vi har haft fokus på at anvende lokale og økologiske råvarer. Nu er vi gået skridtet videre og har fået et konkret bevis på, at vi er med i superligaen i forhold til en grønnere profil, siger hoteldirektør Katja Slüter i en pressemeddelelse.

- Med Green Key certificeringen har vi været igennem alle vores processer, og vi har kigget grundigt på, hvordan vi kan begrænse eller genanvende ressourcer hos os til gavn for miljøet og samfundet, siger hun.

Madspil og affald Hotellet er blevet guidet af en professionel bæredygtighedskonsulent, som blandt andet har sat fokus på, hvordan der kan affaldssortes og hvordan gæster og leverandører kan inddrages i ønsket om mindre ressourceforbrug - såsom mindre madspild i restauranten, anvendelse miljøvenlige rengøringsmidler og mindre lysforbrug på værelserne. Konsulenten har også haft fokus på, hvordan medarbejderne kan bidrage til en mere bæredygtig måde at drive hotel og restaurant på.

- Vi er godt klar over, at vi med denne certificering ikke redder verden, men vi kan tage et endnu mere bevist ansvar for vores hverdag og vores nærmiljø. Jeg er sikker på, at vi med certificeringen kommer til at stå endnu stærkere i kampen om både flere gæster og dygtige medarbejdere. Kommuner, virksomheder og privatpersoner søger i højere grad mod hoteller og spisesteder, som har en tydelig bæredygtige profil, og vi ved, at mange af de unge mennesker, som arbejder i vores branche, er meget bevidste og har en klar holdning til den bæredygtige agenda, siger Katja Slüter.

Kan ikke læne sig tilbage Hun er stolt over mærkningen og glæder sig samtidig over at kunne være til at understøtte kommunens bæredygtige mål. Direktøren ved, at det forpligter at være med i superligaen. Hun og medarbejderne kommer ikke til at læne sig tilbage, selvom certificeringen er i hus.

- Det bliver et langt sejt træk at holde fokus på vores bæredygtige profil, men der dukker helt sikkert også en masse spændende og nye muligheder op, som vi kan gribe og udvikle på. Vi er ambitiøse, og vi klar til at handle på vores mål, så vi sikrer, at vores gæster altid kan spise og sove hos os med god samvittighed, slutter Katja Slüter.

relaterede artikler

Take Away holder kokkeelever i gang 27. marts 2020 kl. 09:14

Gæsterne har forladt Hotel Hillerød 27. marts 2020 kl. 08:16

Hotel Hillerød ruster sig til konkurrence fra nyt hotel 16. januar 2020 kl. 14:00