Det går ikke at spare sundhedsplejerskens samtaler med 5. klasseeleverne væk. Foto: Allan Nørregaard

Besparelse i sundhedsplejen er ulovlig

Hillerød - 07. februar 2020 kl. 12:47 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går ikke at droppe sundhedsplejens samtaler med kommunens 5. klasseelever. Kommunen ville ellers spare 150.000 kroner på at sløjfe samtalerne, men en løftet pegefinger fra Sundhedsstyrelsen betyder, at kommunen må sadle om. Det er nemlig et lovkrav at gennemføre samtalerne.

Budgetforligspartierne havde som en del af budgetaftalen 2020-2023 vedtaget en besparelse på 150.000 kroner i sundhedsplejen. Pengene skulle spares ved at fjerne sundhedsplejens individuelle samtaler med skolernes 5. klasseelever og reducere i undervisningsforløbene på skoleområdet. Men nu har Sundhedsstyrelsen præciseret over for Hillerød Kommune, at det vil være ulovligt. Kommunen havde ellers tolket reglerne som om, de var anbefalinger, men det var altså ikke tilfældet.

»Det er således blevet klarlagt, at det ikke er en anbefaling, men derimod et lovkrav, at sundhedsplejen skal følge børnene tættere under skoletiden end en undersøgelse i henholdsvis ind- og udskolingen,« fremgår det af Børne-, Familie- og Ungeudvalgets dagsorden.

- Besparelser kan altid komme til at ramme nogle, og Sundhedsstyrelsen har gjort os opmærksomme på, at vi ikke havde været helt gode nok her, så det kigger vi selvfølgelig på, konstaterer Peter Frederiksen (V), der er formand for udvalget.

Men de 150.000 kroner skal naturligvis stadig findes, og derfor lægger kommunens forvaltning nu op til at spare andre steder i sundhedsplejen. Kommunen vil nu i stedet sløjfe to mødegange i tilbuddet Familieiværksætteren, som er et forberedende tilbud til førstegangsforældre. Derudover vil sundhedsplejen heller ikke længere tage på et tidligt besøg hos førstegangsfamilier på lørdage og helligdage.

- Jeg forventer ikke, det er et meget stort problem. Det er en administrativ vurdering, at det her vil være den mindst indgribende måde at løse det på, siger Peter Frederiksen.