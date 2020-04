Se billedserie Besøgsforbuddet på plejecentre mv. skaber bekymringer hos de pårørende. Hillerød Kommune prøver så godt som muligt at inddrage de pårørende, selvom det er på distancen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Besøgsforbud skaber bekymring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besøgsforbud skaber bekymring

Hillerød - 03. april 2020 kl. 11:51 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For pårørende til ældre eller syge, der er på Hillerød kommunes plejecentre, sundhedscenter eller andet ophold, er det en ny virkelighed. Der er besøgsforbud, og de pårørende må derfor have tillid til, at deres kære er i sikre hænder hos andre. Men det kan være svært, anerkender Hillerød Kommune, og derfor prøver kommunen på andre måder at give de pårørende et godt indblik i hverdagen.

- Vi prøver virkelig at tage hånd om det. Det er svært både for dem, der bor på plejehjem, men ikke mindst for de pårørende. Derfor orienterer vi dels i lukkede Facebookgrupper og dels i nyhedsbreve om dagligdagen. Det er lidt forskelligt, hvad de enkelte steder gør, men vi forsøger at nå alle pårørende, fortæller Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.

Hun kan godt forstå, det kan være ekstra svært at være pårørende i øjeblikket.

- Det er jo en oplevelse af at overlade sine kære til nogle andre, og der skal man finde tryghed i, at det er godt nok og vide, at der er nogle, der tager sig godt af ens kære. Det gør vi ekstra meget ud af at være opmærksomme på og sikre, at de pårørende er trygge ved det.

Ifølge Hella Obel forsøger plejehjemmene også at sørge for, at beboerne og deres pårørende kan lave videoopkald til hinanden, og et enkelt sted er de pårørende også blevet opfordret til at sende påskebrev til deres kære, hvilket har været en stor succes. Og til gengæld møder plejehjemmene stor opbakning i form af morgensang fra haven, chokolade eller sågar gratis aftensmad.

- Der skal lyde et stort tak herfra, siger Hella Obel.

Mister rutiner Jette Holbek Holm, der er pårørendekonsulent i Hillerød Kommune, ved, det kan være en svær periode for pårørende, der er bekymrede over ikke at kunne besøge deres kære.

- Det betyder jo, at man ikke kan følge med på samme måde i den hverdag, man normalt følger med i. Det, at man ikke med egne øjne kan se, hvordan ens kære har det, det kan være svært. Og at man måske har haft nogle rutiner med at deltage i måltider eller aktiviteter, og at man har en tryghed i det, det mister man jo lidt, siger hun.

Hun hjælper til daglig pårørende over 18 år, som kan opleve sig udfordret af at være pårørende.

- Man ved, at der er flere områder, man som pårørende kan blive belastet på. Der er selvfølgelig det rent praktiske i, at man skal løse flere opgaver, at man er ramt følelsesmæssigt, at man kan have svært ved at holde fast i sit netværk, at det kan være svært at balancere arbejde og det at være omsorgsperson, og så at man selv kan få fysiske symptomer, forklarer hun.

For de borgere stiller hun sig til rådighed, lytter og rådgiver.

- Jeg kan jo også støtte dem i at komme med forslag til, hvordan de kan putte noget ind i deres egen hverdag, som betyder noget for deres trivsel. Det er godt at få et lille frikvarter til bare at være sig selv og puste ud, fortæller Jette Holbek Holm.

Gode råd Normalt sidder hun ansigt-til-ansigt med folk, når de fortæller om deres oplevelser, men nu må samtalerne foregå på telefon eller som videosamtale. Og Jette Holbek Holm oplever at være én, der supplerer de samtaler, man kan have med familien og omgangskredsen.

- Det er nemlig ikke alt, man har lyst til at dele med sin familie, og der kan jeg være mere neutral som udenforstående person. Jeg er den, man kan sige alt det, der er svært til, uden man skal føle, det er pinligt eller forkert, siger Jette Holbek Holm og fortsætter:

- Sommetider sker der det, når man får sagt noget højt og hører sig selv sige det, så kan man få en aha-oplevelse, og så er det ligesom om, der falder noget på plads.

Hun har også en række gode råd til dem, der lige nu ikke kan besøge deres kære.

- Hvis det er muligt for den syge borger i den anden ende at kunne snakke i telefon eller lave en form for videoforbindelse, så er det en måde at få set hinanden og snakket sammen. Ellers kan man skrive et gammeldags brev, som man måske kan få personalet til at læse højt for den syge. Og endelig er det vigtigt, at man opsøger sit netværk, så man ikke sidder alene med alle sine tanker og bekymringer, siger Jette Holbek Holm.