53-årig mand blev idømt 20 dages betinget fængsel, efter han havde ramt sin nabos dør i Skævinge med sit luftgevær. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Nikolaj Saevich/velimir - stock.adobe.com

Beruset mand skød med luftgevær og ramte naboens dør

Mand idømt 20 dages betinget fængsel, efter et skud fra hans luftgevær smadrede glasset i naboens dør. Nabokvinde fik sår fra glasskårene

Hillerød - 09. oktober 2020 kl. 05:14 Af Mette Dolmer Thygesen

Et skud, som en 53-årig mand fyrede af fra vinduet i sin lejlighed på 1. sal i Skævinge, ramte lige ind på naboens bagdør. Her sad nabokvinden, og hun blev ramt på kroppen af glasskår fra døren som følge af skuddet.

Episoden skete 20. juni sidste år klokken 22.40 om aftenen, og manden var forleden for Retten i Hillerød, anklaget for at have voldt nærliggende fare for nogens liv og førlighed, står der i dombogen.

Fik flere sår Nabokvinden, som blev ramt af glasskårene, blev undersøgt af en læge efter episoden, og der blev fundet sår på hendes arm, skulder og mave efter glassplinterne.

Hun ønskede en erstatning på omkring 2.000 kroner for udgifter til nyt glas i døren og for svie og smerte. Ifølge dombogen tog hun forbehold for eventuelt senere at rejse yderligere erstatningskrav for psykiske skader efter episoden.

Alkohol-påvirket Manden nægtede sig skyldig og forklarede, at han havde sigtet efter plankeværket mellem de to boliger. Han var påvirket af alkohol og havde kun skudt enkelte gange før med sit kaliber 4,5 mm luftgevær, sagde han i retten ifølge dombogen.

Retten mente dog, at manden må have indset, at han risikerede at forvolde skade på nabofamilien ved at skyde mod plankeværket og fandt ham skyldig i tiltalen.

Han fik en straf på 20 dages betinget fængsel. Han fik desuden konfiskeret sin luftgevær og tilhørende hagl og skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i et år.