Bertel Haarder »har ikke ord for« politidirektørs nej til overskudsvacciner

Hillerød - 06. marts 2021 kl. 12:34 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det er ikke gået ubemærket hen, at ledelsen i Nordsjællands Politi i denne uge har besluttet at sige nej til at modtage vacciner fra vaccinationscentret i Hillerød, der ligger på den anden side af gaden.

Og det selvom vaccinerne i stedet bliver smidt ud, da de ikke kan holde sig, når vaccineglasset først er åbnet.

På Facebook skriver Venstres folketingsmedlem Bertel Haarder:

»Hurra for sund fornuft i Hillerød, hvor vaccinefolkene brugte overskydende vacciner på genboerne på politigården frem for at smide dem ud (som i Esbjerg). Hvad jeg mener om politidirektøren, der nu har forbudt det, selv om alternativet er, at de smides ud, vil jeg holde for mig selv. Jeg har ikke ord for det«.

Opslaget har lørdag formiddag fået over 450 likes og er blevet delt og kommenteret flittigt.

Rækkefølgen skal holdes Som Frederiksborg Amts Avis og sn.dk har beskrevet lørdag, er der ofte vacciner i overskud, når vaccinationscentret lukket sidst på dagen, blandt andet fordi der er borgere, der af forskellige årsager ikke dukker op. For at undgå at smide vacciner ud er de overskydende vacciner tidligere blevet tilbudt til blandt andet pårørende og personale på vaccinationscentret, ligesom der er blevet ringet efter ansatte på Nordsjællands Hospital og politistationen, der ligger lige over for vaccinationscentret i Østergade i Hillerød.

Men i denne uge har ledelsen i Nordsjællands Politi besluttet, at man ikke længere vil sige ja til at modtage vaccinen til stationens ansatte.

»Vi har fra ledelsens side efterfølgende meldt ud til medarbejderne på vores politistation i Hillerød, at der til brug for den nationale vaccinationsplan er foretaget en prioritering af, hvilke medarbejdergrupper i Nordsjællands Politi der skal vaccineres før andre, og at vi indtil videre holder os til den rækkefølge, frem for at nogle medarbejdere i politikredsen bliver vaccineret efter et tilfældighedsprincip«, skriver politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Nej til chance-kø Formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K), understreger, at man gør alt, hvad man kan fra regionens side for at undgå, at vacciner bliver smidt ud. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en ringeliste med borgere, der tilhører den rigtige målgruppe, som kan kaldes ind inden for 30 minutter, som er den tid vaccinen kan holde sig, når glasset er åbnet.

Christoffer Buster Reinhardt er dog ikke tilhænger af en »chance-kø«, hvor borgere kan stille sig i kø og vente på, at eventuet overskydende vacciner deles ud.

- Der skulle gerne være et system, så der også er retfærdighed i det, og det ikke handler om, at det kun er dem, der har kræfter og tid til at stå og vente, der modtager vaccinen, siger han.

