Se billedserie Sygeplejerske Mie Glarborg er ansvarlig for Ålholmhjemmets to kælegrise. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Berømte grise på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Berømte grise på plejehjem

Hillerød - 06. august 2019 kl. 08:43 Af af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sommer flyttede to kælegrise ind på Ålholmhjemmet i Hillerød, et hjem for demente borgere og deres ægtefæller. Siden da har rygtet om de to grise spredt sig, og plejehjemmet får ofte besøg af børnehaver og vuggestuer fra nærområdet.

Mie Glarborg er ansvarlig for grisene, og hun fortæller, at de nyder enhver mulighed for at blive kløet på maven. Men de har ikke altid været ligeså kælne, som de er nu.

- Lige da vi fik grisene løb de rundt og hvinede, og de første tre uger gik med at vinde deres tillid og vænne dem til at blive kælet. Nu elsker de at få besøg, siger hun.

Mange af hjemmets beboere kommer dagligt forbi hos grisene, men også beboernes familier nyder deres selskab.

- Når beboernes familier kommer på besøg, kan det nogle gange være svært at finde på noget af tale om. Særligt når der er tale om pårørende med demens. Der fungerer det rigtig godt, at de kan gå ud til grisene og tale sammen om dem, fortæller Pia Klingenberg, udviklingsleder for Ålholmhjemmet.

Klos op ad grisenes indhegning bor Gerda Christensen med sin mand, der lider af demens, i en af Ålholmhjemmets lejlighedstilbud. Grisene flyttede ind kort tid efter Gerda og hendes mand, og i dag er Gerda gerne ude hos grisene tre til fire gange om dagen.

Personalet står for at passe grisene, men Gerda kommer dagligt forbi med grønt og frugt til sine to firebenede venner, og til sin fødselsdag i maj, fik hun et par gummistøvler, som hun kan bruge, når hun besøger grisene.

- Man kan sige, at jeg har fået noget at stå op til, siger Gerda Christensen.

- Ja, når man ser den effekt, det har for vores beboere, er det det hele værd, supplerer Mie Glarborg.

Foruden de to grise huser Ålholmhjemmet også hunde, fisk, en kat og undulater, men der er ikke planer om at tilføre flere dyr til besætningen.