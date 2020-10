Se billedserie 'Kunstdommere' er tilbage på sin vante plads på Frederiksborg Slot. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Berømt maleri er tilbage på slottet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Berømt maleri er tilbage på slottet

'Kunstdommere' har været udlånt til en stor udstilling i USA men er nu tilbage på Det Nationalhistoriske Museum i Hillerød

Hillerød - 29. oktober 2020 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Et af Det Nationalhistoriske Museums mest kendte portrætmalerier 'Kunstdommere' er tilbage på Frederiksborg Slot i Hillerød efter at have været en tur over Atlanten.

Læs også: Foredragsrække på Frederiksborg Slot

Maleriet har været udlånt til et af de store Smithsonian-museer i Washington DC, nemlig National Portrait Gallery. Her har det siden december 2019 indgået i en stor international portrætudstilling 'Portraits of the World' på National Portrait Gallery.

'Kunstdommere' er malet af Michael Ancher i 1906. Michael Ancher blev født i 1848 på Bornholm og døde i 1927 i Skagen, og på maleriet ses de kendte Skagen-malere Tuxen, Krøyer, Drachmann og Willumsen, der var Michael Anchers kunstnerkolleger,

"Michael Ancher og de portrætterede kunstnere på maleriet er vigtige skikkelser i den danske kunsthistorie, og Michael Ancher, der var gift med Anna Ancher, betragtes som en nøgleperson i kunstnerkolonien i Skagen," skriver museet i en pressemeddelelse.

Det Nationalhistoriske Museum udlåner jævnligt værker til udenlandske kulturinstitutioner. I efteråret 2019 var Kasper Eistrups portræt af Kronprinsen en tur i Kina, og museet bidrog ligeledes med effekter til en større udstilling, 'Art Works of Silk and Wool. Noble and Princely Textiles from Denmark 1600-2000', på Prince Gongs Paladsmuseum i Kina. Flere end 250.000 mennesker besøgte udstillingen i Kina i løbet af den korte tid, udstillingen varede.

Det har været en meget stor ære for museet på Frederiksborg at udlåne billedet til museer som National Portrait Galler, fortæller museumsdirektør Mette Skougaard, der glæder sig over det internationale samarbejde mellem kulturinstitutionerne:

"Vi er rigtig stolte af at kunne bidrage til de store internationale museer med danske værker og glæder os over muligheden for at bidrage til formidlingen af dansk kunst og kultur i udlandet," siger hun i pressemeddelelsen.

'Kunstdommere' indgår i Det Nationalhistoriske Museums samling af kunst fra det 20. og 21. århundrede på 3. sal.

mw

relaterede artikler

Se billederne: Her er udsigten fra Hillerøds nye højhuse 25. oktober 2020 kl. 05:58

Lennart udgiver ny bog om borgmesterens hus 22. oktober 2020 kl. 15:41