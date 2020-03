Beredskab og forsvar kaldt ud til fyrværkerifund

Lørdag eftermiddag klokken 13.57 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at der var blevet sat to paller fyrværkeri i en kælder på Huginsvej i Hillerød. Nordsjællands Politi kan lørdag eftermiddag ikke fortæller nærmere om, hvorvidt det er ulovligt fyrværkeri, men har tilkaldt Beredskabsstyrelsen og forsvarets ammunitionsryddere til at undersøge, hvad det drejer sig om.