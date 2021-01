Man kan nu oprette en aftale om at støtte Hillerød Esport, hvis man tanker hos OK. Pressefoto

Benzinkøb støtter esport

Energiselskabet OK har indgået en ny sponsoraftale med klubben Hillerød Esport. Det betyder, at man støtter klubben med fem øre for hver liter, der tankes hos OK, hvis man har meldt sit OK Benzinkort til Hillerød Esports sponsoraftale.