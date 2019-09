Se billedserie Borgerinddragelsen har svigtet i planerne om at udvide stadion, mener borgerne i området omkring stadion. Foto: Allan Nørregaard

Bekymring over stadionprojekt: Borgerinddragelsen har svigtet

Hillerød - 22. september 2019 kl. 20:28 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for få uger skal kommunens budget for de kommende år forhandles på plads, men beboere i området omkring Hillerød Stadion advarer nu politikerne mod at afsætte penge til et nye stort 1. divionsstadion, hvis det skal ligge ved det nuværende på Selskovvej. Det nye stadion kommer til at koste 30-40 millioner kroner at bygge, og der bliver plads til 4000 tilskuere. Men beboerne i området mener, at placeringen på Selskovvej er forkert.

- Jeg er bekymret for, om denne beslutning bliver mast igennem af få, meget ambitiøse personer uden tanke på, om det er det rigtig sted at satse geografisk. Af alle de steder som kunne bruges til formålet er Selskov Stadion det sted med dårligst adgang fra motorvej, langt væk fra stationen og færreste muligheder for at lave parkeringspladser. Vejene omkring her er små og uden mulighed for at øge trafiksikkerheden, og ydermere er det et sted med flest naboer i forhold til andre alternative beliggenheder, siger Lone Kjøge, der bor på Pilevej tæt på stadion.

Bange for at stå frem

Tilbage i maj havde kommunen inviteret til borgermøde, hvor startredegørelsen for det nye stadion blev præsenteret. Ifølge naboerne lå det fast, at det nye store stadion skal ligge ved det nuværende på Selskovvej. Kommunens forvaltning har undersøgt syv alternative muligheder, men kommunen konkluderer i sin screening, at ingen af de undersøgte alternativer er mere oplagte end en placering ved det eksisterende stadion. Beboerne i området kritiserer over for avisen, at placeringen på Selskovvej ikke er blevet sammenlignet direkte med de øvrige alternativer. Alternativerne er blot blevet sammenlignet med hinanden, og beboerne er derfor af den opfattelse, at placeringen af det nye stadion ligger fast.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med en lang række beboere, der alle er af den mening, at beslutningen om at etablere det nye store stadion på Selskovvej er forkert og forhastet. Samtidig er der blandt beboerne i området en frygt for at gå ud med kritikken i offentligheden. De er nervøse for, at kritikken kan føre til hærværk, ligesom det skete i 2015, da en nabo stod frem med kritik af støj fra fodboldbanerne. Her blev et kanonslag kastet mod et hus, og der blev ophængt bannere med teksten »Hvorfor skal I ødelægge det for alle andre« og »Håber I nyder kaffen«.

Stedet er uegnet

Men flere naboer tager alligevel chancen og har henvendt sig til avisen.

- Jeg er bekymret for, at det allerede er besluttet, at det nye stadion skal ligge der, uden at Selskov stadion blev sammenlignet med de andre placeringer, og kommunen ikke lytter til de lokale i området.

Hvis kommunen ikke holder deres egne ord og værdier fra Lokalplan 257 fra 1997 - hvad er det næste træk så for at udvide i området?, siger Camilla Juel Hey, der bor i området.

Samme holdning har Joan Legind Tiedje.

»Politikerne betragter stadion på Selskovvej som Hillerøds hovedstadion og ser det derfor som en selvfølge, at et nyt stort fodboldstadion skal ligge her. Derfor har der kun været lavet en overfladisk screening af alternative placeringer, og i min optik vil politikerne slet ikke se i øjnene, at stedet er uegnet. I virkeligheden er Hillerød Stadion et atletikstadion omgivet af nogle fodboldbaner og nu også en opvisningsbane - man kan ikke kalde det et fodboldstadion«, skriver hun til avisen.

Et støjhelvede

På Facebook har de mange naboer og andre beboere i området samlet sig i grupper, og her går modstanden især på, at vejene rundt om stadion i forvejen er meget presset, og at de 40 meter høje lysmaster med 1000 lux, som skal stå rundt om fodboldbanen, vil lyse hele området op. Herudover nævner de gener fra musik og speaker samt bekymringer for naturen i området.

»Er der aktuelt en fodboldkamp er husene i det helt nære miljø påvirket i vid udstrækning, men udvides stadion til det tidobbelte antal tilskuere må man frygte, at støjen vil påvirke samtlige husstande i en radius fra stadion inklusiv slotsparken, hvor der er så smukt og stille aktuelt samt hele boligkvarteret strækkende sig ned til bag Hillerødholms Alle. At man ser igennem fingre med, at slotsparken bliver et støjhelvede under afvikling kan undre, skriver Anne Claudi, der har lægepraksis i byen og bor på Pilevej.

De mange beboere håber, at politikerne vil undgå at afsætte penge til stadionprojektet i de kommende budgetforhandlinger og tænke over placeringen en ekstra gang.

»Hvis Hillerød Kommune har så store ambitioner om et stort stadion, synes vi, at det bør flyttes uden for byen, hvor der kan skabes plads til parkeringspladser, høj musik, lys mv, for ved den nu planlagte placering vil der aldrig kunne skabes den fornødne plads, som et så stort stadion kræver. Dette hører ikke hjemme i et villakvarter omkranset af skov og skøn natur. Desværre er vi bange for, at kommunen ikke lytter til os borgere«, skriver Annette Funder Jørgensen til avisen.

Der er endnu ikke lavet lokalplansforslag. I første omgang skal der i de kommende budgetforhandlinger findes penge til stadionprojektet.