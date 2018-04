Der er to muligheder i spil for en udvidelse af sundhedscentret: Model af til 90 millioner kroner og model B til 82 millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Begge milliondyre løsninger for sundhedscenter er i spil

Hillerød - 22. april 2018 kl. 05:51 Af Janne Mulvad og Tore G. C Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget foreslår, at både den dyre løsning for en udvidelse af sundhedscentret på knap 90 millioner kroner og den mindre dyre på knap 82 millioner kroner går videre til budgetforhandlingerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For to år siden stod Hillerøds nye sundhedscenter klar ved FrederiksborgCentret. Imidlertid viste det knap 80 millioner kroner dyre byggeri sig fra starten at være for småt.

Som tidligere beskrevet i avisen fik kommunen derfor Rubow Arkitekter til at analysere mulighederne, og det førte til to løsningsmuligheder: En udvidelse af sundhedscentret for knap 90 millioner kroner (model A) eller en lidt billigere løsning med en udvidelse til knap 82 millioner kroner (model B).

I starten af måneden besluttede et flertal i Udvalget for Omsorg og Livskraft at indstille den dyre løsning til økonomiudvalget og byrådet. Kun Venstre foreslog, at begge løsninger skulle med.

Men det er den anbefaling, Økonomiudvalget har fulgt.

- Vi har besluttet at sende begge forslag videre til budgetforhandlingerne - med den bemærkning, at vi har lagt mærke til at udvalget for omsorg og livskraft anbefaler model A fremfor model B. Men begge modeller kommer på bordet i forhandlingerne. Og her vil det jo også betyde noget, hvad der ellers prøver at mase sin ind i vores anlægsplan på det tidspunkt, siger borgmester Kirsten Jensen (S), der er formand for økonomiudvalget.

Der er behov for udvidelse, fordi sundhedscentret mangler plads, både til at kunne varetage dets opgaver og i forhold til arbejdsmiljøet. Det rummer i dag cirka 100 flere medarbejdere i forhold til den kalkulerede personalenormering, og dertil kommer medarbejdere fra hospitalet, kommunikationscenteret, jobcenteret og frivillige, som deltager i opgaveløsningen på sundhedscenteret, skriver Rubow Arkitekter.

Ifølge kommunens forvaltning blev sundhedsvæsenet bygget ud fra den daværende økonomisk mulige ramme, men siden er andelen af ældre steget, og samtidig er der sket en markant udvikling i sundhedsvæsenet, således at sundhedscentret skal betjene langt flere borgere, og derfor har behov for flere medarbejdere og lokaler.