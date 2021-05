Bedsteforældre byder på lotteri og en snak om klima

"Der er heldigvis gode tiltag mange steder, også her i Hillerød Kommune, hvor der er en klimaplan, og hvor man søger klimatiltag inddraget og koordineret mere og mere. Vi mener dog oprigtigt, at det går alt, alt for langsomt og vil gerne være med til at øge forståelsen hos borgerne for nødvendigheden af ændringer. Ligesom vi gerne vil have inddraget klimaaktive folk mere i samarbejdet med kommunen - gerne et borgerpanel," skriver Johnny Christiansen, tovholder for Bedsteforældrenes Klimaaktion i Hillerød, i en pressemeddelelse.