Beboerne i et rækkehus i Hillerød kan se frem til en genhusning efter en ildebrand i en sofa.

Beboere skal genhuses efter brand i sofa

Et stearinlys var formentlig årsag til, at der nytårsnat gik ild i en sofa i en kælder i et rækkehus på Tolvkarlevej i Hillerød, oplyser Nordsjællands Politi.