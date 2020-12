Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Beboere på plejehjem kan nu få besøg i et drivhus

Hillerød - 11. december 2020 kl. 09:44 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Leveringen har været længe undervejs, men nu er der udsigt til, at beboere på plejehjem snart kan få flere på besøg i udendørs, opvarmede drivhuse.

- Endelig, lyder et lettelsens suk over telefonen fra leder af plejehjemmet Skanselyet, Peyman Luo.

Fra sit kontor kunne han torsdag se håndværkere være i fuld gang med at sætte glas i det drivhus, der i vintermånederne skal udgøre en lun og forbedret mulighed for at besøge Skanselyets beboere.

- Som det er lige nu, er det kun det nærmeste familiemedlem, der kan komme ind i beboernes bolig. Med drivhuset er der mulighed for at få tre familiemedlemmer på besøg på samme tid. Så du kan tro, vi glæder os. Je har lovet både beboere og familier, at drivhusene er på vej, og håndværkerne er godt i gang, så jeg regner med, de er færdige om et par dage, siger plejehjemslederen.

Han har talt med beboerne, der også ser frem til, at drivhuset kan tages i brug.

- De glæder sig. Beboerne har vist kæmpe forståelse for restriktionerne, og vi er enige om at passe på hinanden, men det har selvfølgelig frustreret, siger han.

Gør det hyggeligt Drivhusene har niveaufri adgang, så man nemt kan komme ind selv med kørestol. Indenfor vil Skanselyet forsøge at sprede lidt julestemning.

- Der kommer til at være et bord med et antal stole, og så har vi en terrassevarmer, julepynt og plantekasser med friske blomster. Vi gør det så hyggeligt som muligt, siger Peyman Luo.

Rent praktisk skal man booke en tid i drivhuset, hvor man ønsker at komme på besøg, gennem Skanselyets kontor. Et besøg må højst vare to timer, og umiddelbart forventes drivhuset at være åbent fra morgen til klokken 20 om aftenen.

Der rengøres og sprittes af mellem hvert besøg.

Der er også ved at blive opsat et drivhus ved Skovhuset og de resterende plejehjem i kommunen følger hurtigt efter.