Se billedserie Frivillige har lagt et stort arbejde i at få tilskud til at etablere bredbånd i Lille Lyngby-området - og nu er det lykkedes. Det fik også hjælp af Martin og Annette Rieva, som har erfaringer med lignende projekter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Beboere lykkedes med at skaffe bredbånd til lille landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere lykkedes med at skaffe bredbånd til lille landsby

68 adresser har nu fået milliontilskud til at få etableret hurtigt internet i Lille Lyngby og omegn

Hillerød - 12. februar 2021 kl. 05:22 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Langsomt internet har fået en gruppe borgere i og omkring Lille Lyngby til at lægge et stort arbejde i at søge om tilskud fra Bredbåndspuljen. Og lige før årsskiftet stod det klart, at i alt 68 adresser i området får tilskud på næsten 3,5 millioner kroner til at få lagt bredbånd.

Læs også: Flere adresser kan få fibernet

"Jeg og mange af de andre bor på landejendomme i et tyndt befolket område omkring Lille Lyngby. De fleste har en meget dårlig internetforbindelse. Så da der tikkede en besked ind i e-boks om, at vi kunne søge bredbåndspuljen, var vi fire-fem beboere, som talte sammen, om vi ikke skulle prøve at søge," siger en af initiativtagerne Peter Bjerghave til Hillerød Posten.

Lyden hakker under møder Flere af de 68 adresser er landejendomme, og en del af dem har selv erhverv eller udlejning til erhverv, hvilket gør det endnu mere nødvendigt med en hurtig og stabil internetforbindelse. Også coronasituationen med mere hjemmearbejde foran computeren fordrer godt internet.

Men internettet er langsomt i området, fortæller Peter Bjerghave:

"Vi er to i min husstand, og hvis vi begge arbejder hjemmefra og har en videokonference, så hakker lyden, og billederne bliver slørede. Det forhindrer, at man kan lave sit arbejde ordentligt hjemmefra. Og det er urealistisk at leje lokaler ud til for eksempel et arkitektfirma, som skal sende grafiske tegninger og lignende frem og tilbage til kunder. Det går simpelthen for langsomt".

Elendig kvalitet Også Steffen Dalgaard, som har været med i projektet, oplever den dårlige kvalitet af internettet, hvor han bor. Han har kun boet på adressen i halvandet år og havde slet ikke tænkt på at tjekke internetforbindelsen, inden han flyttede ind, så han blev noget overrasket:

"Hvis du vil streame noget som helst, så skal det være på et godt tidspunkt på dagen, for hvis andre i byen bruger internettet, så kan man lige så godt give op. Kvaliteten bliver elendig, hvis man for eksempel er på Netflix og Instagram samtidig, og det er i praksis umuligt for mig at være med på gruppemøder, når det rammer tidspunkter, hvor andre i byen sidder og streamer," siger han.

Fra dør til dør De fem beboere - Peter Bjerghave, Tycho Hjort, Steffen Dalgaard, Tom Knudsen og Karen Tommerup - begyndte arbejdet med at søge om tilskud fra puljen. Først satte de sig grundigt ind i kriterierne for at få støtte. Blandt andet skulle flest mulig adresser, helst 100 procent, i området tilslutte sig. De gik derfor rundt og talte med beboerne på de mange adresser for at forklare, hvad fordelene ved at få bredbånd er. Beboerne skulle også være med på at skyde en vis egenbetaling i projektet, hvilket er afgørende for at få tilskud.

"Jo højere tilslutning vi kunne få inden for området, jo større chancer var der for at få støtte. Så der har ligget en hel del arbejde i at overtale folk, som først ikke ville være med, for at få et godt projekt," siger Steffen Dalgaard.

De brugte for eksempel argumenter om, at det kan være lettere at få solgt sin bolig i fremtiden, hvis der er fibernet, eller at man kan få behov for internet for at kunne se DRs tv-kanaler i fremtiden.

"Det lykkedes os at få 100 procents tilslutning fra alle 68 adresser. Det er vi meget stolte af," siger Peter Bjerghave.

Nogle betalte mere Beboerne skulle komme med omkring 8.000 kroner i egenbetaling, men hvis de ville betale mere, ville der blive taget imod det med kyshånd - og det var der faktisk flere, der gjorde:

"Den gennemsnitlige egenbetaling er på omkring 6.000 kroner. Men nogle har betalt op mod 15.000 kroner, fordi det var så vigtigt for dem at få lynhurtigt internet. Andre har betalt mindre, fordi det var, hvad de ville give," siger Peter Bjerghave.

Dejligt at få støtte Omkring jul fik gruppen så tilsagn om støtte til projektet:

"Det var dejligt at få bekræftet, for vi vidste, der var mange ansøgere. Faktisk var der næsten tre gange så mange som sidste år. Mange - inklusiv os - troede også, det var sidste gang, der var penge i puljen, men så fandt folketinget alligevel en pose penge på finansloven til 2021," siger Peter Bjerghave.

Initiativtagerne kunne dermed omkring jul lykønske borgerne med tilskuddet, som ifølge dem er det tætteste, man kan komme på gratis fibernet, når man bor i et område som deres.

"Jeg glæder mig rigtig meget, til vi går i jorden med fibernettet. Vi kan jo strengt taget godt leve med det internet, vi har i dag, men det er et dagligt irritationsmoment," siger Steffen Dalgaard.

Tips til at søge bredbåndspuljen: Peter Bjerghave har fire gode tips til borgere, som vil i gang med at søge penge fra Bredbåndspuljen:



1. Gå sammen tre-fem mennesker, så I kan fordele arbejdsopgaverne.

2. Læs kriterierne grundigt og brug informationerne, der er, til at få så mange point som muligt.

3. Sæt jer et mål for mange point, I vil opnå.

4. Overtal så mange som muligt til at være med ved at gå ud og snakke med dem, høre deres reservationer og prøve samvittighedsfuldt og ærligt at beskrive fordele og ulemper ved at være med. Peter Bjerghave har fire gode tips til borgere, som vil i gang med at søge penge fra Bredbåndspuljen:

Fibernet Fibernet til Lille Lyngby og omegn havde et samlet budget på 4,1 millioner kroner og modtog tilskud på 3,445 millioner kroner eller 50.669 kroner per adresse

I alt fik 5.007 adresser i 99 projekter på landsplan tilsagn om støtte fra bredbåndspuljen 2020. I alt var der 333 projekter, der søgte.

I 2021 er der afsat 100 millioner kroner i bredbåndspuljen, som man kan søge.

relaterede artikler

TDC starter fiberudrulning i Nødebo 31. oktober 2019 kl. 04:33

Nu kan endnu flere koble sig på fibernettet 18. oktober 2019 kl. 10:11

Længe ventet fibernet rulles ud 03. september 2019 kl. 16:39