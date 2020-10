Beboer skræmte indbrudstyve væk

En beboer i en villa i Ålholmparken slog det onsdag aften omkring klokken 20 hen, da beboeren hørte en rude blive knust. Beboeren troede, det var naboen, der havde tabt noget, men det viste sig, at være indbrudstyve, der havde knust en kælderrude med en sten for at trænge ind i huset.