Torsdag den 25. juni 2020 forulykkede en motorcykel, der var kommet over i den forkerte vejbane efter at have kørt hurtigt gennem svinget, og måtte hentes med helikopter. Nu kommer der vejbump på strækningen.

Beboer i farligt sving: Vi er virkelig glade for bump

Der har været mange ulykker på Skævingevej mellem Skævinge og Store Lyngby. Særlig slemt har det været i Jungen, hvor vejen former sig som et S, og hvor Egestedvej støder til Skævingevej.

Biler er endt på marken, i en grøftekant, har væltet stakit og legehus inde i en have, og en motorcyklist er fløjet over styret og måtte hentes af lægehelikopteren efter en frontal kollission.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her