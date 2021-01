Torsten Berg, der selv bor i Bakkegade, er glad for de nye p-regler. Foto: Martin Warming

Beboer glæder sig over nye p-regler: "Det har hjulpet enormt meget"

I december 2020 indførte kommunen et licenssystem i Bakkegade. Nu må biler uden licens kun parkere i gaden i tre timer

Hillerød - 20. januar 2021 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads, hvis man bor i gaderne omkring bymidten i Hillerød.

Mange af vejene er ofte fyldt med biler, som ansatte og handlende i byens butikker har parkeret i sidegaderne. Nogle måske for at undgå at betale parkeringstaksterne i byens p-huse og på de etablerede parkeringspladser i centrum, andre for at være tæt på butikkerne i Helsingørsgade.

I Bakkegade har problemet med rift om parkeringspladserne været så omfattende, at beboerne af og til har måttet cirkulere i området længe, inden de har kunnet stille bilen fra sig.

I et forsøg på at afhjælpe problemet iværksatte Hillerød Kommune i december 2020 en forsøgsordning, der begrænsede parkeringen til tre timer, medmindre man havde en parkeringslicens. Disse licenser blev givet til gadens beboere, der således kunne parkere frit, og den ordning har ifølge beboer i Bakkegade Torsten Berg hjulpet på problemet.

"Det har hjulpet enormt meget, at vi nu har fået den her ordning. Jeg har slet ikke på samme måde oplevet, at det har været svært at finde en plads," fortæller han.

At bilerne uden parkeringslicens kun kan holde i gaden i tre timer ad gangen, betyder ifølge Torsten Berg, at der er et konstant flow i parkeringerne, og det er derfor sjældent, at alle pladserne er optagede på samme tid.

"For mig er det helt i orden, at der holder biler i gaden, så længe det er blevet nemt for os, der bor her, at finde et sted at til vores bil," siger han.

Ros for implementering Torsten Berg roser måden, hvorpå kommunen har indført den nye ordning. Der er blevet opstillet tydelig skiltning, der oplyser om det nye tiltag, ligesom parkeringsvagterne har været rigtig gode til at møde borgerne på en konstruktiv måde.

"Der er jo nogle, der har været vant til at parkere her i mange år, og så er reglerne pludselig lavet om. Man kan ikke undgå, at nogle kommer til at parkere ulovligt, men her i begyndelsen har jeg set, at parkeringsvagterne har lagt en lille seddel i ruden, der ligner en bøde, men som bare oplyser om, at det fra nu af er ulovligt at parkere her i mere end tre timer. Det er en rigtig fin måde at gøre det på, synes jeg".

Skubber problemet Det er dog ikke alle borgere, der er lige så positive overfor det nye parkeringssystem, som Torsten Berg. I facebookgruppen 'Politik i Hillerød' har flere borgere fortalt, hvordan den nye ordning besværliggør parkeringen for dem, der bor i andre af bymidtens gader.

"Forsøgsordningen rammer alle, som ikke bor direkte i Bakkegade. Skal der laves en forsøgsordning skal den som udgangspunkt gælde for beboere i centrum og ikke ekskludere beboere andre steder i midtbyen. Hvad angår p-pladser til handlende i byens butikker er der rig mulighed for at benytte p-husene som i øvrigt ligger mere centralt. Den bedste løsning må være 1 times gratis parkering i midtbyen og så forsyne alle beboere i centrum med en p-licens," skriver en borger, mens en anden bakker op.

"Problemet er skabt politisk. Parkeringspladserne er bebyggede med etageejendomme. Nu bruges villavejene i stedet. Hvor er vi borgere taknemmelige for, at vi ikke skal kikke på den samme bil, en arbejdsdags længde, men at bilen skiftes ud hver 3.time. Der er mange steder at bygge i Hillerød. Hvorfor så lige gøre det der, hvor de trafikale forhold er mest umulige og bygge så tæt på kantstenen, at der intet kan gøres, på de eksisterende veje?"

Mindre trafik Med nedlukningen af Danmark på grund af coronapandemien har trafikken generelt været faldende. Om de færre biler i Bakkegade kan hænge sammen med, at alle byens butikker er lukkede, vil Torsten Berg ikke helt afvise, men han er sikker på, at den nye ordning har gjort parkeringsforholdene bedre i den lille gade med de ikoniske rækkehuse.

"Jeg er sikker på, at det nye system har hjulpet. Jeg kan se, at der er en langt større udskiftning i de parkerede biler, og det er en fordel for os, der bor her," siger han.

