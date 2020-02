Se billedserie Lasse Petersen, der er en af arrangørerne bag »Ultibass Hillerød«, forventer at der kommer til at være gang i ølhanerne den 3. april. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Basfest til byen: - Vi er bare en gruppe danceglade fyre, der gerne vil lave et brag af en aften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Basfest til byen: - Vi er bare en gruppe danceglade fyre, der gerne vil lave et brag af en aften

Lasse Petersen har med en gruppe venner arrangeret endagsfestivalen »Ultibass Hillerød« i Royal Stage. For den dance-glade arrangør, er det en drengedrøm, der går i opfyldelse.

Hillerød - 20. februar 2020 kl. 11:48 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skruet helt op for bassen, når en række DJ's og sangere besøger Royal Stage i april ved dancearrangementet »Ultibass Hillerød«.

Det er Lasse Petersen, som blandt andet er formand for Klub Frivillig, der sammen med en gruppe venner står bag arrangementet.

Fra marked til Royal Stage

Idéen opstod, efter Hillerød Kræmmermarked lukkede, fortæller arrangøren.

- Jeg var med til at arrangere 90'er festen om fredagen på Hillerød Kræmmermarked, og vi kunne se, at ligeså snart vi fandt numrene fra de gamle nostalgiske DJ's frem, så blev festteltet fyldt med det samme. Så siden Hillerød Kræmmermarked lukkede, har vi haft i tankerne, at vi gerne ville prøve at lave noget lignende men i større skala. Og da Royal Stage kom, fik idéen en lokalitet. Så jeg talte med Carsten Larsen (direktør for Royal Stage, red.) og samlede et hold. Og nu står vi altså klar med et, efter min mening, virkelig imponerende program, siger Lasse Petersen.

Det er artister som DJ Alligator, Faustix og Kato, der kommer forbi scenen i Royal Stage.

- Vi har tre lidt ældre indslag med Italo Brothers, DJ Alligator og sangerinden fra Lasgo, der hittede i 00'erne. Og så har vi navne som Faustix og Kato, der stadig er meget aktuelle og henvender sig til et lidt yngre publikum, siger Lasse Petersen.

En række lokale DJ's vil også optræde på aftenen, som Lasse Petersen tydeligt ser frem til.

- Det er en drengedrøm for mig at lave det her arrangement, for det er noget musik, jeg virkelig godt kan lide. Vi er bare en gruppe danceglade fyre, der gerne vil lave et brag af en aften, og jeg glæder mig som et lille barn, siger han.

Vil nå 1500 mennesker

De første 100 billetter blev solgt i december, og siden er billetsalget gået stødt opad. Målet er at nå 1500 solgte billetter, fortæller Lasse Petersen.

- Vi har allerede oplevet en stor opbakning til projektet. Det er vores oplevelse, at der er et stort publikum for det mere danceprægede musik i Nordsjælland, siger han og fortsætter.

- De første tanker var at sælge mellem 2000 og 2500 billetter, men vi har efterfølgende justeret det ned. Det er ikke fordi, vi ikke tror, at vi kan sælge dem, men der skal være plads nok. Folk fylder lidt mere på dansegulvet til det her end ved andre arrangementer.

Lasse Petersen har været med til at udvikle Royal Stage Frivillig, som er et frivilligkorps, der samler penge ind til byens foreningsliv. Og frivilligkorpset vil også være at finde bag barerne til »Ultibass Hillerød«.

- Man lever meget på baren sådan en aften. Så jo flere mennesker der er, jo sjovere er budgettet også. Og når vi sælger meget i baren, kan de frivillige også få mange penge med hjem til deres foreninger og klubber, siger Lasse Petersen.

Billetter kan købes på www.royalstage.dk.