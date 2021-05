Se billedserie Lene Schmidt, der er daglig leder af Hillerød Madmarked, glæder sig til at slå dørene op på fredag. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Barnevogne og sutter er skiftet ud med ølhaner og smørrebrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Barnevogne og sutter er skiftet ud med ølhaner og smørrebrød

Lene Schmidt, der er daglig leder af Hillerød Madmarked, håber, at stedet bliver et nyt samlingssted i Hillerød

Hillerød - 05. maj 2021 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Håndværkerne har de sidste mange måneder knoklet på at forvandle BabySams gamle lokaler på Slangerupgade til Hillerød Madmarked.

Og nu er Hillerød Madmarked klar til at slå dørene op og byde kunderne velkommen indenfor. Madmarkedet åbner på fredag den 7. maj klokken 15, fortæller Lene Schmidt, der er daglig leder af Hillerød Madmarked. Se flere billeder fra Hillerød Madmarked i billedserien øverst i artiklen...

"Det er fuld fart på, og vi har afsindig mange bolde i luften. De falder heldigvis ned de rigtige steder, og vi skal nok nå at blive klar til fredag," lover hun.

Finde balancen Det er dog ikke helt uden udfordringer at åbne midt i en corona-tid.

"På den ene side vil vi selvfølgelig godt have, at der kommer en masse mennesker og ser byens nye madmarked, når vi åbner på fredag, men på den anden side vil vi heller ikke være skyld i, at der dannes lange køer, og folk klumper sammen, så vi har skullet finde en balance. Men der kommer en musiker og spiller fredag aften, og vi har planlagt ni åbningsdage til og med næste søndag, hvor der vil ske noget hver dag. Vi har blandt andet akustisk musik på programmet, og så inviterer vi familier til 'ulvetimen' mellem klokken 15 og 17 mandag, tirsdag og onsdag i næste uge, hvor man kan komme herned og hygge sig i et par timer," fortæller Lene Schmidt og tilføjer, at man løbende kan følge med i de forskellige åbningsaktiviteter på madmarkedets Facebook-side.

"På den store klinge og lidt længere sigt har vi planer om at arrangere brætspilsaftener, konkurrencer, modeshows og forskellige udstillinger. Vi ønsker at lave et samarbejde med for eksempel musikskolen, så deres elever kan komme herned og spille en gang imellem. Vi har rigtig mange ideer, og der vil løbende ske nye ting på madmarkedet," siger Lene Schmidt.

Rart og hyggeligt Og så skal det fremfor alt være rart og hyggeligt at besøge Hillerød Madmarked, tilføjer Lene Schmidt.

"Hillerød Madmarked skal være et samlingssted, og man skal have lyst til at komme herned, uanset om man er ung eller gammel eller høj eller lav. Det skal være et sted, hvor man føler sig godt tilpas, og hvor der er rart at være. Alle skal føle sig velkomne," siger hun.

Men hvordan får man så alle til at føle sig velkommen?

"Det har meget med stemningen hernede at gøre, og det er jo lidt udefinerbart, hvad der er god stemning, men det handler blandt andet om, at vi har nogle dygtige, venlige og serviceminded medarbejdere. Og så handler det selvfølgelig også om indretningen. Vi får nogle forskellige miljøer - der kommer blandt andet et miljø med høje stole og borde, et miljø med sofaer og loungestemning og et miljø, der er mere spisestuepræget. Det skal være en oplevelse at komme på Hillerød Madmarked, og vi har være så heldige, at der er en masse venlige folk, der har doneret sofaer, stole og billeder til os, og det vil helt sikkert være med til at bidrage til den hyggelige og rare stemning, som vi ønsker," siger hun.

Madboder på Hillerød Madmarked: Bataburgers, økologiske burgere

The Fish Project, alt med frisk fisk - for eksempel fish'n'chips

Miras Pandekager, mad- og dessertpandekager

Dhaba Kitchen, indiske retter

Jakobsens Pita, pita og salatskåle

Balkan House, Balkan-specialiteter

Smagen af Nordsjælland, dansk mad - blandt andet smørrebrød

Noget for alle smagsløg Der er plads til 300 siddende gæster i Hillerød Madmarked, og derudover bliver der også mulighed for, at man kan nyde sin mad, øl eller kaffe udendørs, når vejret tillader det.

Der kommer syv madboder, en bar og en kaffebar på madmarkedet, og boderne holder som minimum åbnet til klokken 20 alle dage, men selve madmarkedet lukker først et sted mellem klokken 21 og 22.

"Boderne må godt holde længere åbent, hvis der er gang i den, men de har forpligtet sig til at holde åbnet til minimum klokken 20. Vi har gjort meget ud af at få en bred pallette af madboder, og vi har lidt fra forskellige verdenshjørner, så der er noget for alle smagsløg. Der vil både være noget håndholdt, og noget man skal spise fra skål eller tallerken," fortæller Lene Schmidt.

Hillerød Madmarked har også lavet et samarbejde med ChokoladeMageriet i Helsingørsgade, der betyder, at man kan købe nogle af deres chokolader og flødeboller i madmarkedets kaffebar.

Sådan gør du Folk, der har været på et street food-marked før, ved godt, hvordan det fungerer, men for dem, der ikke har besøgt et street food-marked før, kommer Lene Schmidt lige med et par fif:

"Når man kommer ind, kan man starte med at gå på opdagelse i de forskellige boder og finde ud af, hvad man har lyst til at spise. Det vil sige, at mor og far kan købe deres mad i én bod, mens børnene kan købe deres mad i en anden. Man behøver altså ikke at købe sin mad i den samme bod, så hvis der er nogle i selskabet, der har lyst til eksempelvis smørrebrød og andre, der har lyst til noget mere eksotisk, så køber de det bare i hver deres bod. Når man har fået sin mad, kan man slå sig ned, hvor man har lyst til," siger Lene Schmidt.

Man kan også få et såkaldt food-kort, som man kan sætte penge ind på. "Det betyder, at mor og far ikke nødvendigvis behøver at gå med, hvis børnene skal have noget mere at spise eller drikke. Så kan de bare få food-kortet med sig og betale med det," siger Lene Schmidt.

"Jeg glæder mig vildt meget til at byde gæsterne velkommen og til at lære Hillerøds borgere at kende," slutter Lene Schmidt.

relaterede artikler

Gry bliver direktør for nyt madmarked 01. januar 2021 kl. 08:00

Her skal Hillerøds nye street food-marked ligge 25. november 2020 kl. 06:00