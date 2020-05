Barndomsminder om togeksplosion og trusler fra Gestapo

Sådan fortæller Keld Jensen, som er født i 1939 i Hillerød. I sidste uge, da han havde læst om tyskernes schalburgtage mod toget mod Hillerød i juli 1944, ringede han til avisen for at fortælle om sine minder fra dengang. Han sad nemlig i en af togvognene, da toget blevet sprængt i luften.

- Der kommer tyskere væltende ind i vores lejlighed, og min mor bliver holdt op inde i stuen. I værelset, hvor vi sov, står jeg oppe i min seng med armene oppe over hovedet, og der står tyskerne og peger på mig med et gevær. »Hands up«, sagde de.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her