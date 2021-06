Barejer om sigtelse: Jeg har ikke brudt coronarestriktionerne

Byens nye cocktailbar, Socialz, er blevet sigtet for overtrædelse af coronarestriktionerne - men den sigtelse har intet på sig, mener barens ejer, 28-årige Zayn Al-shimari. Foto: Ann-Sophie Meyer

En bar på Slotsgade er blevet sigtet for overtrædelse af coronarestriktionerne, men det er en fejl, mener ejeren af baren.

Hillerød - 08. juni 2021 kl. 05:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Da ejeren af den nyopstartede cocktailbar, Socialz, på Slotsgade vågnede søndag morgen i forrige weekend, fik han et chok. For på flere medier kunne han læse, at hans bar var blevet sigtet for overtrædelse af coronarestriktionerne. Baren havde rigtignok haft besøg af to betjente lørdag aften, men ingen coronarestriktioner var ifølge barejeren blevet brudt. Derfor forstår den 29-årige barejer ikke, hvorfor Nordsjællands Politi har oplyst til medierne, at hans bar er sigtet for overtrædelse af coronarestriktionerne.

- Der kom tre nye gæster ind lidt efter klokken 22. De bestilte en lemonade, en redbull, en Faxe Kondi og en vandpibe, og få minutter efter de havde sat sig med deres drikkevarer, kom betjentene ind, siger Zayn Al-shimari, der ejer cocktailbaren Socialz. Han var selv til stede på cocktailbaren lørdag aften, da betjentene kom forbi.

- Det undrer mig, at de skriver en rapport, hvor der står, at vi er sigtet, for de har ikke sigtet mig overhovedet. De kom bare ind og sagde, at de kunne se, at jeg havde serveret drikkevarer efter klokken 22, og så sagde jeg til betjenten, at han kunne gå over og smage på drikkevarerne, som gæsterne endnu ikke havde drukket af, hvis han ville tjekke, om der var alkohol i, siger Zayn Al-shimari og tilføjer:

- Men så sagde betjenten, at de havde fået at vide af deres leder, at det er al servering efter klokken 22, der er forbudt. Jeg sagde til ham, at det lød mærkeligt, for det er ikke, hvad der står på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Advokat på sagen Zayn Al-shimari fortæller, at betjentene derefter forlod baren, og Zayn Al-shimari troede, at alt var, som det skulle være. Men næste morgen kunne han læse i flere medier, at hans bar var blevet sigtet for overtrædelse af coronarestriktionerne, og det undrer barejeren, som ikke forstår, hvad der ligger til grund for sigtelsen.

- Jeg forholder mig til de restriktioner og regler, jeg kan se på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, og når man går ind på hjemmesiden, så står der sort på hvidt, at med udskænkning forstås servering af alkoholholdige drikkevarer, og jeg har ikke serveret drikkevarer med alkohol i efter klokken 22, siger Zayn Al-shimari, som er frustreret over, at hans nyopstartede cocktailbar bliver beskyldt for ikke at overholde coronarestriktionerne.

- Det er meget frustrerende. Det er en nyopstartet virksomhed, og politiet ånder os i nakken. De har været forbi alle dage hver weekend, siden baren åbnede for tre uger siden, og det giver ingen mening, for vi overtræder ikke loven. Jeg har jo ikke investeret så mange penge for så at bryde loven, siger barejeren og fortsætter:

- Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at overholde de regler og restriktioner, der er, og så er det ekstra irriterende at have politiet på nakken, siger Zayn Al-shimari, som har fået sin advokat til at kontakte Nordsjællands Politi for at få en forklaring på, hvorfor cocktailbaren er blevet sigtet for at overtræde coronarestriktionerne.

- Hvis politiet har tænkt sig at opretholde sigtelsen, så tager vi den videre i retten, fordi det har de ikke noget belæg for, siger Zayn Al-shamari.

Bekræfter sigtelse Nordsjællands Politi oplyser, at en virksomhed på Slotsgade er blevet sigtet for overtrædelse af coronarestriktionerne, og at barejeren er orienteret om sigtelsen.

- Vi kan bekræfte, at vi har været ude ved en bar på Slotsgade lørdag aften forrige weekend mellem klokken 22 og 23, og i den forbindelse er der foretaget sigtelse for overtrædelse af coronarestriktionerne, oplyser pressevagten hos Nordsjællands Politi, som ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Ved Nordsjællands Politis pressemøde forrige weekend oplyste politiet til Frederiksborg Amts Avis, at der var tale om en sigtelse for servering af drikkevarer efter klokken 22. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvilke drikkevarer der står noteret i rapporten.

Retningslinjer for serveringssteder På Erhvervsministeriets hjemmeside står der følgende om retningslinjer for serveringssteder: Som følge af den politiske aftale af 4. maj om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 samt rammeaftale af 22. marts om plan for genåbning af Danmark gælder der fortsat en række tiltag for at begrænse smitterisikoen i Danmark. Disse restriktioner indebærer blandt andet at:

Der gælder ikke et arealkrav for udendørsservering.

For indendørsservering gælder et arealkrav på 4 m2 pr. kunde. Dog 2 m2, hvis kunderne i det væsentlige sidder ned.

Restauranters og øvrige serveringssteders udendørs og indendørs arealer bør indrettes, så der kan holdes 1 meters afstand mellem gæster.

Der gælder krav om mundbind eller visir i serveringsteders lokaler, men ikke på udendørs lokaliteter.

Der er krav om kunders fremvisning af coronapas ved indendørs servering.

Serveringssteder skal lukke senest kl. 23.00. Dog må sidste udskænkning af alkoholholdige drikkevarer ikke ske senere end kl. 22. Undtaget er dog private arrangementer mv. Kilde: Erhvervsministeriet