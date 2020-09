Klaus Mathiesen ejer Cafe Rosen i Hillerød kalder de nye regler om tidlig lukketid for et hårdt slag.Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Barejer om nye coronaregler: Et slag i ansigtet

Hillerød - 19. september 2020 kl. 06:27 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i de sene aftentimer, at øllene med kortest mellemrum bliver langet over disken på Cafe Rosen i Hillerød.

Med regeringens nye udmelding fredag skal Rosen ligesom alle andre barer, caféer, restauranter og diskoteker i hele landet fra dags dato lukke klokken 22, og det kommer til at gå hårdt ud over indtjeningen, siger ejer Klaus Mathiesen.

- Det er endnu et slag i ansigtet. I forvejen har vi haft en nedgang i omsætningen på 30 procent, og det er i de sidste to timer, at vi får halvdelen af omsætningen, siger han.

De nye restriktioner indebærer også, at gæster skal have mundbind på, når de ikke sidder ned.

Han håber på, at danskerne kan være med til at få coronaens spredning bremset, så reglerne bliver lempet.

- Det bedste, jeg kan håbe på, er, at folk ændrer adfærd. Men mine kunder har været meget trofaste, jeg elsker de unge, og de må tage at komme to timer tidligere, siger han.

Selvom han forstår regeringens bevæggrunde for yderligere tiltag mod coronasmitte, så stiller han sig tvivlende over for effekten af dem, der er valgt i denne omgang.

- Jeg har svært ved at forstå det. Jeg synes, det er en slingrekurs. Hvis du sidder ned, skal du ikke have mundbind på, for så smitter corona åbenbart ikke. Jeg har ikke hørt om et eneste tilfælde på Rosen, og jeg kan ikke se, hvorfor corona er mindre farligt klokken 23. Er alternativet privatfester?, spørger han retorisk.

Han mener, at de unge blot vil drikke tidligere og eventuelt holde festen i det offentlige rum, som man så det henover sommeren i Hillerød.

- De starter på Posen, så kommer politiet og stopper det, så fortsætter det på Batzkes Bakke. Man jager dem bare rundt, siger han.

En del af Klaus Mathiesens kritik og undren lader til at udspringe af, at han synes, det går langsomt med økonomisk hjælp til virksomheder som hans.

- Jeg ved godt, at man er nødt til at gøre noget. Men når man rammer en branche hårdt, så må man også hjælpe. Som det er nu, kan vi ikke leve af det, men jeg håber og tror på hjælp, og de tiltag, der er på vej, er bedre end ingenting, siger barejeren.

Han var fredag allerede på vej til Rosen med plakater, der annoncerer de nye coronatiltag Adspurgt om humøret, så erklærede han sig som optimist.

- Jeg har lige været på Skopelos i Grækenland. På en café var vi de eneste gæster, og der var godt nok tomt. Men ejeren havde det sådan, at alle lande er ramt af corona, og når det skulle være, så ville han ikke være noget andet sted end der. Han har ret i, at vi må holde hovedet højt og have oprejst pande, siger han.