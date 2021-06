Se billedserie Store flammer stod pludselig op fra halvtaget i coctailbaren Socialzs baggård sent lørdag aften. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Barejer efter voldsom brand: Jeg har haft mareridt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Barejer efter voldsom brand: Jeg har haft mareridt

Lørdag aften udviklede sig til et sandt mareridt for ejeren af cocktailbaren Socialz.

Hillerød - 15. juni 2021 kl. 07:30 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En lugt af røg spreder sig i lokalet. Zayn Al-shimari, der ejer baren Socialz på Slotsgade, sidder ved et af barens borde sammen med tre venner. Det er lørdag aften, og klokken er omkring 23.00.

Lugten af røg tager til, og vennerne begynder alle at kigge rundt for at finde ud af, hvor lugten kommer fra. Først tjekker de, om der er gået ild i noget ved bordet. Men det er der ikke.

Zayn begynder at kigge rundt i resten af lokalet, og pludselig fanger vinduet ud mod baggården hans opmærksomhed. Han kan se noget rødt, og med ét udvikler en hyggelig lørdag aften sig til et sandt mareridt for den 29-årige barejer. Det brænder.

Zayn springer op fra stolen. Han giver en af de andre ved bordet besked på at ringe til brandvæsnet. En anden får besked på at få gæsterne ud. Derefter sætter Zayn i løb med kurs mod lokalet med brandslukkere. En medarbejder følger med. Sammen forsøger de ved hjælp af flere brandslukkere at få styr på flammerne, der har fået godt fat i halvtaget i bygningens baggård.

De kæmper en brag kamp mod både flammerne og vinden. På et tidspunkt vurderer Zayn, at der er en risiko for, at ilden når at sprede sig yderligere, inden brandvæsnet når frem. Han sætter derfor kurs mod de lejligheder, der er i bygningen for at sikre sig, at alle naboerne er nået ud. Imens forsøger medarbejderen at holde flammerne i skak.

Efter kort tid ankommer brandvæsnet. De overtager slukningsarbejdet. Zayn står nu på Slotsgade og ser på, imens brandvæsnet forsøger at redde hans nyåbnede cocktailbar. Heldigvis lykkes det dem at redde det meste.

En slem oplevelse Mandag er Zayn tilbage på Slotsgade. Flammerne er væk. Lugten er der stadig. Og sammen med nogle folk fra barens forsikringsselskab har Zayn fået dannet sig et overblik over, hvor slem skaden er.

- Der er heldigvis ikke særlig meget, der er ødelagt. Der er en røgskade i selve barlokalet, så det skal ordnes. Taget i baggården skal laves, og så er det også gået ud over barens ene toilet. Brandvæsnet var nødt til at banke hul indefra, så de kunne slukke ilden på taget. Men det er heldigvis kun den bagerste afdeling, der er ret medtaget, så jeg håber og satser på, at vi kan åbne igen allerede på mandag, siger Zayn Al-shimari, da Frederiksborg Amts Avis taler med ham mandag eftermiddag.

Ingen kom til skade ved branden, og Zayn er lettet over, at der ikke skete mere, end der gjorde. Men oplevelsen har alligevel sat sine spor.

- Man registrerer ikke rigtigt så meget, imens det hele står på. Men det sidder i en, og jeg har haft mareridt om det - så slemt har det været for mig, siger Zayn Al-shimari og fortsætter:

- Det er ikke en fed følelse at stå magtesløs og se på, når noget, man holder af og har kæmpet for, er ved at brænde ned. Selvom det er ting, der kan erstattes og laves, så har jeg stadig en helt særlig tilknytning til stedet, for den bar er min drøm, som jeg har bygget selv og knoklet for i så lang tid, så det var en hård oplevelse, siger Zayn Al-shimari.

Mange henvendelser Rygtet om branden i Slotsgade spredte sig hurtigt, fortæller barejeren, og siden branden er Zayn blevet kontaktet af både venner og bekendte som har tilbudt deres hjælp.

- Der er rigtig mange, som har ringet og spurgt, om de kan hjælpe. Det er virkelig rart at opleve, at man har folk omkring sig, som vil gøre noget for en. Det hjælper lidt på det, siger Zayn Al-shimari, og han fortæller samtidig, at både forsikringsfolkene og politiet har været meget hjælpsomme.

- Jeg prøver at få tingene til at køre så hurtigt som muligt, så vi kan åbne op igen, og heldigvis arbejder både forsikringsselskabet og politiet på fuld tryk for at få styr på det hele, siger Zayn Al-shimari, som endnu ikke ved, hvorfor der pludselig var ild i halvtaget i baggården lørdag aften.

Nordsjællands Politi oplyser, at man mandag har haft teknikere til at se på sagen, men at det er for tidligt at sige noget nærmere om årsagen til branden. Men politiet oplyste til avisen natten til lørdag, at der ikke umiddelbart er tegn på, at branden skulle være påsat.