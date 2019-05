Bar har succes med drinks og djokes

- Vi må se, hvilken indflydelse, det får på de her arrangementer. Prisen er lav på 70 kroner for billetten, og det er godt, at man kan komme og opleve god stand up for en pris, hvor alle kan være med. Det er kun værten, der får noget for at komme, de andre optrædende får ikke noget. De får bare muligheden for at prøve materiale af, og det betyder jo også noget for dem. Her er gennemsnitsalderen også højere end på for eksempel Comedy Zoo, og det er også sjovt at prøve det af for et ældre publikum, siger han.