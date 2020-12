Klaus Mathiesen skal nu igen lukke sin bar Café Rosen - og så i den måned på året, hvor han plejer at tjene mest. Arkivfoto: Thomas Olsen

Bar-ejer: Det er sørgelige tider

Bodegaer ærgrer sig over at skulle holde lukket i årets store indtjeningsmåned

Alle barer, cafeer og restauranter i Hillerød må lukke og låse for alt andet end take away-mad på grund af de nye corona-restriktioner.

"Det er sørgelige tider. Jeg har forbandet den corona langt væk meget længe - og jeg kommer ikke til at gøre det mindre nu. Det kan kun gå for langsomt med at få den vaccine ind i folk," siger han.