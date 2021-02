De to bankfilialer er flyttet sammen hos Sydbank på Søndre Jernbanevej. Pressefoto

Artiklen: Banker fusionerede for to måneder siden, men medarbejderne har ikke mødt hinanden endnu

Banker fusionerede for to måneder siden, men medarbejderne har ikke mødt hinanden endnu

Sydbank-koncernen har overtaget Alm. Brand Bank, der blandt andet havde en afdeling på Slotsgade, og det betyder, at otte medarbejdere fra Alm. Brand i Hillerød er flytter ind hos Sydbank i den renoverede kaserne på Søndre Jernbanevej.

"Vi har virkelig glædet os til at tage imod vores nye kolleger fra Alm. Brand og lære dem godt at kende. Det er to kulturer, der skal blandes, men det bliver ikke svært, da begge firmaer har ordentlighed og lokalt kendskab som vigtige værdier," siger Henrik Bech Nielsen, der filialdirektør i Sydbank Hillerød, i en pressemeddelelse.