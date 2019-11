Donk, donk, donk, lyder det over det meste af Hillerød. Og det bliver ved, så længe byen vokser. Foto: Allan Nørregaard

Bankelyde kan høres i alle byens hjørner

Hillerød - 27. november 2019 kl. 05:13 Af Johanne Wainø

Rambukkene arbejder på højtryk rundt omkring på byggepladserne i Hillerød, hvor bankelydene fra piloteringen kan høres i alle byens hjørner. Og der er ikke noget, der tyder på, at det stopper lige foreløbigt. Hillerød Kommune arbejder dog på at mindske generne fra fremtidige byggerier mest muligt, fortæller formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V).

- Vi slipper ikke for, at der bliver banket i fremtiden, men ved hvert eneste byggeri fra nu af, vil vi undersøge mulighederne for andre alternativer, siger han.

I kommunens regler for støj fra bygge- og anlægsarbejder, fremgår det, at arbejdet ikke må overstige en støjgrænse på 70 dB i hverdagene fra klokken 7 til klokken 18. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tog fornyligt reglerne til efterretning, men uden at ændre dem. De undersøger dog fortsat, om Hillerød Kommune i fremtiden skal opsætte nogle retningslinjer for, hvor meget der må bankes ved fremtidige byggerier. Derfor har udvalget tidligere bedt forvaltningen om at undersøge, om der findes alternative metoder for piloteringen end at banke pælene i jorden. Men vurderingen af, hvad der er den bedste løsning, er sværere end som så, fortæller formanden.

- Det er stadig noget, vi undersøger. Det eneste, vi indtil videre har slået fast, er, at jo højere der bygges, jo mere skal der piloteres. Der er mange faktorer, der spiller ind på, hvad der kan betale sig. Nogle steder er det helt logistisk ikke muligt at gøre andet end at banke pælene i, og andre steder er det simpelthen ikke en økonomisk mulighed, siger han.

Vibrerede pæle I andre tætbebyggede områder, hvor det er nødvendigt at pilotere, gør man sommetider brug af at vibrere pælene i jorden. Det er ikke lige så støjende som at banke pælene i jorden, men det er ikke uden gener og er meget mere omkostningstungt end pælebankningen.

- Nogle steder vil alternativerne være så dyre, at det ikke er en reel mulighed. Ved eksempelvis at vibrere pælene i jorden, kan piloteringen blive så dyr, at kvadratmeterprisen vil stige yderligere. Og er der noget, vi ikke er interesserede i, så er det, at priserne for de nye boliger bliver dyrere, siger Dan Riise.

Byggeriet på Frederiksbro er byens største byggeri lige nu, og omfanget af piloteringen er derfor for stort til, at piloteringen kan finde sted på anden vis. Men ved nogle af de fremtidige byggerier, vil piloteringen være i så lille en skala, at det vil være muligt at vibrere pælene i jorden.

- Vi kan se, at bygherrerne, der skal stå for de kommende byggerier, har fokus på at undersøge alternativerne. Det er vi rigtig glade for, siger Dan Riise.